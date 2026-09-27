Kambuchi Rape cierra su sexta edición con buenas ventas y gran concurrencia

Leticia Aguayo, secretaria de la organización Kambuchi Rape, señaló que la feria tuvo una buena respuesta del público durante los días de exposición y que el último día también se registró un importante movimiento comercial.

En esta edición participaron alrededor de 35 artesanos, quienes expusieron una variedad de trabajos elaborados en cerámica y otros productos artesanales, mostrando el talento y la tradición alfarera de Tobatí.

Aguayo resaltó además que entre los visitantes hubo personas provenientes de Asunción, Luque y Limpio, además de familias de diferentes puntos que llegaron hasta la compañía 21 de Julio para conocer y adquirir los productos ofrecidos por los artesanos.

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Importante crecimiento

La representante de la organización valoró el importante crecimiento que viene teniendo la actividad y expresó su expectativa de que la expo continúe fortaleciéndose en los próximos años, tanto en participación de artesanos como en cantidad de visitantes.

“Esperamos que cada año vayamos creciendo”, manifestó Aguayo, al destacar la importancia de seguir generando espacios para promocionar y poner en valor el trabajo de los artesanos tobateños.

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De esta manera la Expo Kambuchi Rape fortaleció la identidad artesanal de Tobatí y generó un espacio de encuentro entre artesanos, visitantes y familias, contribuyendo también a la promoción del turismo artístico y cultural de la ciudad.

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