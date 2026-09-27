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27 de septiembre de 2026 a la - 18:14

Kambuchi Rape cierra su sexta edición con buenas ventas y gran concurrencia

La Expo Kambuchi Rape reunió a una importante cantidad de visitantes.
La Expo Kambuchi Rape reunió a una importante cantidad de visitantes.Faustina Agüero

La sexta edición de la Expo Kambuchi Rape cerró este domingo con un balance positivo para los artesanos participantes, quienes destacaron las buenas ventas y la importante concurrencia de visitantes durante la jornada desarrollada en la compañía 21 de Julio de Tobatí.

Por Faustina Agüero
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Leticia Aguayo, secretaria de la organización Kambuchi Rape, señaló que la feria tuvo una buena respuesta del público durante los días de exposición y que el último día también se registró un importante movimiento comercial.

En esta edición participaron alrededor de 35 artesanos, quienes expusieron una variedad de trabajos elaborados en cerámica y otros productos artesanales, mostrando el talento y la tradición alfarera de Tobatí.

Aguayo resaltó además que entre los visitantes hubo personas provenientes de Asunción, Luque y Limpio, además de familias de diferentes puntos que llegaron hasta la compañía 21 de Julio para conocer y adquirir los productos ofrecidos por los artesanos.

La artesanía fue protagonista en la VI edición de la Expo Kambuchi Rape, con una amplia variedad de piezas elaboradas por artesanos de Tobatí.
La artesanía fue protagonista en la VI edición de la Expo Kambuchi Rape.

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Importante crecimiento

La representante de la organización valoró el importante crecimiento que viene teniendo la actividad y expresó su expectativa de que la expo continúe fortaleciéndose en los próximos años, tanto en participación de artesanos como en cantidad de visitantes.

“Esperamos que cada año vayamos creciendo”, manifestó Aguayo, al destacar la importancia de seguir generando espacios para promocionar y poner en valor el trabajo de los artesanos tobateños.

De esta manera la Expo Kambuchi Rape fortaleció la identidad artesanal de Tobatí y generó un espacio de encuentro entre artesanos, visitantes y familias, contribuyendo también a la promoción del turismo artístico y cultural de la ciudad.

Se tuvo una jornada muy visitada en la VI edición de la Expo Kambuchi Rape, con la presencia de numerosas familias y visitantes que recorrieron los diferentes stands.
La Expo Kambuchi Rape contó con la presencia de numerosas familias y visitantes.

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