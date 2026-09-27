Stop motion: 17 egresados exhibieron sus primeras producciones audiovisuales en Villarrica.

La actividad marcó el cierre de la primera edición del Curso-Taller Básico de Animación Stop Motion en Villarrica, una iniciativa que buscó acercar herramientas de producción audiovisual a jóvenes y adultos del departamento de Guairá.

Durante el proceso formativo, los participantes aprendieron las diferentes etapas necesarias para crear una pieza de animación, desde la concepción de una idea hasta la producción de las escenas y la edición final.

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El stop motion es una técnica de animación que permite generar la ilusión de movimiento mediante la captura sucesiva de imágenes de objetos, personajes o elementos que son desplazados ligeramente entre cada fotografía.

A lo largo del curso, los alumnos trabajaron en el desarrollo de ideas, elaboración de guiones y storyboards, diseño y construcción de personajes y escenarios, captura de imágenes, edición y sonorización.

El resultado de ese proceso fue conocido por el público durante la muestra, donde se proyectaron los trabajos realizados por los participantes. La actividad se realizó en la Casa Ayala Talavera de Villarrica.

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Crear con herramientas al alcance

Uno de los aspectos destacados por los responsables del proyecto fue la utilización de herramientas accesibles. Los participantes pudieron desarrollar sus producciones utilizando teléfonos celulares, aplicaciones gratuitas y materiales de bajo costo.

La metodología buscó demostrar que para dar los primeros pasos en la creación audiovisual no necesariamente se requiere contar con equipamiento profesional.

Con creatividad, planificación y herramientas disponibles, los participantes pudieron producir sus propias piezas de animación.

La capacitación también tuvo como objetivo descentralizar las oportunidades de formación audiovisual, acercando este tipo de conocimientos a personas que viven fuera de los principales centros de producción cultural del país.

El proyecto fue impulsado por la productora audiovisual y gestora cultural Fátima Paredes y contó con el apoyo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), a través del Fondo Nacional del Audiovisual Paraguayo (Fonap) 2026.

La docente principal fue Sara Centurión, animadora y realizadora audiovisual con experiencia en animación, edición y producción. Paredes estuvo a cargo de la dirección y coordinación general del proyecto.