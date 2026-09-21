Villarrica eligió a sus soberanas culturales para el Festival de la Raza 2026.

La ciudad de Villarrica, cuna de artistas, tuvo hoy la esperada elección de Musa del Ybytyruzú y demás figuras que representarán la juventud, belleza y elegancia como embajadoras de la cultura en las distintas actividades en el marco del Festival de la Raza 2026.

Durante la velada fueron elegidas las jóvenes que representarán a emblemáticas figuras inspiradas en la poesía y la cultura de la ciudad, en un certamen que busca resaltar la identidad artística y literaria de Villarrica.

El título principal, Musa del Ybytyruzú 2026, fue otorgado a Lucero Arami Cabral Palacios, quien fue distinguida como la representante de la inspiración y la belleza de la mujer guaireña.

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Por su parte, Magali Cristaldo fue elegida como Amada Inefable 2026, título vinculado con el universo poético y la figura del amor idealizado presente en las obras literarias de Manuel Ortiz Guerrero.

El reconocimiento de Panambí Verá de la Simpatía 2026 recayó en Fiorella María Isabel Figueredo Balmaceda, quien recibió la distinción durante la gala de elección de las soberanas del festival.

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Asimismo, Yanise Melgarejo fue elegida como Miss Redes Sociales 2026, reconocimiento obtenido mediante la participación del público a través de las plataformas digitales.

En el certamen participaron 12 candidatas, quienes representaron a distintos sectores de la comunidad y se sumaron a esta celebración cultural que forma parte del calendario tradicional de Villarrica.

La lista de participantes estuvo integrada por Azucena Santacruz Morlas, Fernanda Ortiz Jiménez, Fiorella María Isabel Figueredo Balmaceda, Gabriela de Jesús Sosa Gaona, Irma Luján Fernández González y Lourdes Judith Paredez Martínez. También participaron Lucero Arami Cabral Palacios, Maricela Monserrat López Cubas, Nayhiara Jazmín Silvera Aponte, Verónica Aracely Dávalos Peralta, Yanise Arami Melgarejo Portillo y Zaida Magali Cristaldo Arévalos.

Tradicional actividad Pre-festival

La elección de las soberanas se desarrolla como parte de la agenda previa del Festival de la Raza, una de las celebraciones culturales más representativas de Villarrica.

El evento rinde homenaje a la tradición artística y literaria de la ciudad, con especial referencia a la obra del poeta guaireño Manuel Ortiz Guerrero, cuya producción continúa inspirando diversas expresiones culturales. Las figuras de la Musa del Ybytyruzú, Amada Inefable y Panambí Verá forman parte de la identidad del festival y representan distintos aspectos de la poesía, la belleza, la simpatía y la cultura local.

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Con la elección de las nuevas soberanas, Villarrica avanza en los preparativos para las actividades centrales del Festival de la Raza 2026, que reúne anualmente a artistas, representantes culturales y familias de la comunidad.