Imputan a un barrabrava de Olimpia por intento de homicidio de un Lince

El ataque de la barra brava del club Olimpia se produjo el domingo de noche en las inmediaciones de la estación de servicios de Petropar que funciona en la esquina de la avenida Santa Teresa y la calle Juan E. O’Leary, en el barrio Santa María de Fernando de la Mora.

Según los datos, un colectivo repleto de hinchas franjeados de la facción denominada Ultra Sur se detuvo en el lugar para atacar a un grupo de fanáticos de Cerro Porteño que a su vez estaban tomando cerveza en el predio de la gasolinera.

Aparentemente, los olimpistas incluso efectuaron disparos de arma de fuego, lo que motivó la reacción de los policías que escoltaban su ómnibus.

En ese momento, se libró un enfrentamiento entre los olimpistas y los policías, en el que salió herido el suboficial primero Jonás Darío Bareiro Alvarenga, de 32 años, personal del Grupo Lince, quien sufrió un balazo en la mano.

Al ver caído a su camarada, los policías pidieron refuerzos, lo que obligó a los barras a dispersarse, aunque la mayoría fue a refugiarse en una casa particular, que aparentemente era luego el lugar de encuentro habitual del grupo.

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Más tarde, los policías dialogaron con el jefe de esa barra, quien entregó al supuesto tirador que hirió al policía, Herit Stuart Lugo Luján, de 24 años.

Este joven, por orden de su líder, entregó el revólver calibre 32 con el que admitió haber disparado.

Imputación al barra brava es por tres hechos punibles

Tras ser tomado detenido, Herit Stuart Lugo Luján fue llevado por policías del Departamento de Homicidios y puesto a cargo de la fiscala de Fernando de la Mora, Carmen Isabel Bogado Ledesma.

La agente del Ministerio Público presentó imputación contra el sospechoso por tentativa de homicidio doloso, violación de la ley de armas y producción de riesgos comunes.

En su escrito, Bogado requirió la aplicación de la prisión preventiva, que debe ser decidida por el juez de Fernando de la Mora, Diego Alcides Corbeta Ortellado.