Cae sospechoso de herir a un lince durante disturbios entre barras de Olimpia y la Policía

Agentes del Departamento Especializado en Investigación de Homicidios, en conjunto con personal jurisdiccional y del Grupo Lince, lograron la aprehensión de Herit Stuart Lugo Luján, de 24 años, señalado como supuesto autor de los disparos.

El procedimiento se realizó en el barrio Santa María de Asunción, específicamente en la zona de Boreal y San Cristóbal, tras trabajos de inteligencia e investigación.

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Incautan arma presuntamente utilizada

Durante la intervención, los intervinientes incautaron un revólver calibre .32, marca Doberman, que sería el arma empleada en el ataque.

Además, personal de Criminalística realizó pruebas de parafina al detenido y a otras 23 personas vinculadas a la barra organizada “Ultra Sur”, quienes habrían estado presentes durante el enfrentamiento.

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Agente herido y otros afectados

El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 21:30, en inmediaciones de una estación de servicio sobre la avenida Santa Teresa y Coronel Martínez.

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En el enfrentamiento resultó herido un suboficial del Grupo Lince, quien sufrió una lesión por disparo de arma de fuego. Otras personas también fueron afectadas durante los disturbios.

Detenido a disposición del Ministerio Público

El sospechoso se encuentra recluido en dependencias del Departamento de Investigación de Homicidios, en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados.