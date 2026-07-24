Santaní: aumento de casos de abuso sexual en niños preocupa a las autoridades

Lo más preocupante de la situación es que varios de los casos denunciados ocurren en el entorno familiar, donde los involucrados son los propios parientes y personas cercanas a las víctimas. Un reciente hecho ocurrido en la zona de Yataity del Norte fue intervenido por el fiscal de la Unidad Penal N° 4 de San Estanislao, Alexander Argüello.

En esta denuncia aparece como presunto autor del abuso el bisabuelo de una niña de 6 años, cuya madre la había dejado bajo la custodia de la abuela mientras ella cumplía con su labor como empleada doméstica en una casa particular.

Al respecto, el fiscal interviniente comentó que en el transcurso de esta semana su unidad recibió dos denuncias similares, sin incluir los sucesos anteriores ni los otros casos que manejan sus colegas de la misma sede, mencionó.

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Aseveró que es sumamente importante que los padres de familia no dejen en cualquier lugar a sus hijos para evitar que sean sometidos a ningún tipo de abuso que ponga en riesgo la integridad física de los niños y niñas, que son los más vulnerables en todos los sentidos, por lo que requieren de un cuidado especial, subrayó.

Bisabuelo imputado

Con relación al hecho denunciado en Yataity del Norte, el agente fiscal informó que el presunto abusador de su bisnieta ya se encuentra imputado en la causa caratulada «abuso sexual en niños», y que su caso está a cargo del Juzgado Penal de San Estanislao, que deberá resolver la situación judicial de esta persona.

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En lo que concierne al aumento de denuncias de abusos, Argüello expresó su preocupación como fiscal, al igual que los otros organismos, por los sucesivos episodios que acontecen, donde los principales afectados son los niños y niñas, y que lamentablemente en muchos de los casos están involucrados los propios parientes de las víctimas.