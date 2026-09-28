Nacionales
28 de septiembre de 2026 a la - 17:59

Junta Municipal analiza la implementación de fotomultas en Asunción

Anuncian la llegada de la "fotomulta" a Asunción.
Imagen ilustrativa: utilización de "fotomultas".

Desde la Junta Municipal de Asunción se estudia un proyecto para implementar las fotomultas en la capital. Según la comuna, la iniciativa busca mejorar el ordenamiento vial mediante el uso de tecnología.

Por ABC Color
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El jefe de operaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Daniel Cárdenas, confirmó que el plan de las fotomultas se encuentra en fase de reglamentación. Al respecto, detalló que la Ley Nacional de Tránsito 5016 ya contempla el uso de herramientas tecnológicas para el control.

Al respecto, sostuvo que cuando la Junta Municipal apruebe la reglamentación, el sistema también establecería reglas para su funcionamiento, ya que se prevé vincular las infracciones al número de cédula de identidad de cada conductor. Esa medida de vincular las licencias de conducir a los números de cédula se unificaría a lo largo de todos los registros del país, según el funcionario.

Este modelo permitiría que las multas electrónicas se carguen al número de identidad del infractor, independientemente de la ciudad donde ocurra la falta. El objetivo es garantizar que los conductores asuman la responsabilidad por sus infracciones.

Inspector Daniel Cárdenas con uniforme de policía, gesticulando en un entorno al aire libre, bajo un día soleado.
Inspector Daniel Cárdenas, de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción.

“Una vez que funcione esto, al individuo que comete una infracción se le hace una multa, puede ser la multa electrónica o la fotomulta, entonces esa infracción se recarga a ese número de identidad. No importa en qué ciudad esté, puede ser de Encarnación, de Ciudad del Este, puede ser de del Chaco, no importa; se recarga esa multa a ese número de identidad y la persona sí o sí va a tener que afrontar la infracción que cometió”, aseguró.

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