Miguel Prieto pide ganar al “placer” en Itauguá

Durante el cierre de campaña de Mauricio Ortiz, candidato a intendente por el PLRA de la ciudad de Itauguá, Miguel Prieto instó al pueblo itaugüeño a que gane el trabajo por encima del placer. “El placer lo conseguimos incluso en nuestras casas, pero la salud no espera gente”, expresó el líder político, quien dio un amplio respaldo a Ortiz.

Ante público, Prieto prometió respaldar a Ortiz durante su gestión cuando ocupe la silla presidencial. Destacó que triplicaría el presupuesto de la Municipalidad para que Ortiz pueda tener el suficiente respaldo económico para construir una ciudad pujante con obras, asfaltos, e inversiones en espacios públicos.

El líder de “Yo Creo”, pidió al público que el día de las votaciones cuando el oponente ofrezca dinero agarren lo que es suyo, pero que en el momento del voto decidan con inteligencia.

“Pejagarrá la plata, porque pea pende mba’entevoí, ha upeí pevotá la omba’poare (Agarren el dinero, porque es de ustedes de todos modos, y después vayan a votar por el que trabajo)”, expresó.

“Yo me comprometo que voy a triplicar el presupuesto de Itauguá y tendrás mi total respaldo. Vamos a apoyar a todos los intendentes, no quiero que los demás sean celosos, porque a cada uno apoyaré”, remarcó Prieto.

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A su turno Mauricio Ortiz (PLRA),pidió al pueblo intaugüeño confiar en su trabajo. “Hace varios meses que estamos caminando, tocando cada puerta, y en los lugares donde he llegado siempre he sido bien recibido. Les pido confíen en nuestro trabajo para poder retornarles todo lo que les pertenecer”, expresó Ortiz.

El encuentro político se planificó en la plaza Martín de Barúa, pero finalmente se realizó en pocos metros del lugar en la plaza Don Luciano Salinas, donde se congreso una gran cantidad de simpatizantes al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA),y al Partido “Yo Creo”, que se acercaron a saludar a Miguel Prieto y gritaron la frase el futuro presidente de la Nación.