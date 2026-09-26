Miguel Prieto asegura que colorados votarán por él en 2028 aunque hoy elijan intendentes de la ANR

En entrevista con el programa “No Tiene Nombre” de ABC Cardinal, Miguel Prieto expresó su desacuerdo con la estrategia opositora que vincula de manera directa el resultado de las elecciones municipales del 4 de octubre con los comicios generales de 2028.

El exintendente de Ciudad del Este y referente del movimiento Yo Creo aseveró que las perspectivas electorales para las presidenciales serán sustancialmente más favorables para su proyecto político. Señaló que en diversas localidades, electores afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR) le manifestaron que, si bien apoyarán a los candidatos locales de su partido, le darán su voto para la presidencia.

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“A nivel país tengo un 40 % de intención de votos del electorado colorado que no está dispuesto a votar al intendente de la oposición. El panorama para el 2028 es mucho más positivo de lo que se espera y no está atado a las disputas locales actuales”, manifestó.

Prieto añadió que un eventual tropiezo de la oposición en ciudades clave no se traducirá de forma matemática en un resultado adverso en 2028, algo que —según sostuvo— la propia cúpula de la Junta de Gobierno conoce. Si bien reconoció que triunfar en 2026 es vital para “levantar la moral”, insistió en que ambos escenarios corren por carriles distintos.

¿Por qué Miguel Prieto afirma que votantes colorados apoyarán su candidatura en 2028?

Respecto al armado electoral para las municipales, detalló que la oposición logró concertar 214 alianzas a nivel nacional, salvo en contadas excepciones como Presidente Franco (Alto Paraná) y San Bernardino. “Estamos unidos y confiamos en obtener muy buenos resultados”, remarcó.

Asimismo, expresó tranquilidad sobre el escenario en Ciudad del Este debido a la cobertura prevista en los locales de votación. “Confío en el sistema electoral y creo que se van a respetar los resultados. No creo que haya fraude”, apuntó.

Al referirse a los cuestionamientos hacia las máquinas de votación y los planteamientos de retornar a las papeletas de papel, Prieto enfatizó que la transparencia del proceso depende del elemento humano y no del soporte técnico.

¿Cómo prevé la oposición evitar un eventual fraude electoral en las máquinas de votación?

“Te pueden robar tanto con papeletas como con máquinas. Pero si tenés cubiertas las mesas con miembros leales y convencidos, es muy difícil que te carguen las urnas”, sentenció.

Finalmente, admitió que cualquier sistema es vulnerable, pero reiteró que la custodia de la voluntad popular descansa en la fiscalización en mesa. “Lo que necesitamos es un ejército de agentes electorales leales para cuidar las urnas y las actas finales de escrutinio”, concluyó.