“No se puede pasar por acá”: vecinos exigen limpieza de basural en Fernando de la Mora

Un basural irregular ubicado sobre las calles Cerro Corá y Pa’i Ñu, en el barrio Ita Ka’aguy (Zona Norte) de Fernando de la Mora, genera preocupación entre los vecinos debido a los malos olores y la acumulación constante de residuos.

Blanca Ramírez, residente de la zona, manifestó su malestar por la situación y aseguró que el problema se arrastra desde hace años.

“No se puede pasar por acá. Inêterei (hediondo)”, expresó la vecina al describir las condiciones del lugar.

La pobladora señaló, además, que desconoce quiénes son las personas que arrojan residuos de manera irregular en el sitio, aunque sostuvo que la acumulación de basura aumenta con el paso del tiempo.

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Reclaman intervención de la Municipalidad

Según denunció Ramírez, la Municipalidad de Fernando de la Mora no realiza acciones para solucionar el problema.

“Nunca en la vida se limpió”, afirmó, al tiempo de señalar que el basural se ha convertido en una situación permanente para los habitantes del sector.

Los vecinos sostienen que la presencia constante de residuos afecta la calidad de vida de quienes viven en las inmediaciones y solicitan una intervención urgente de las autoridades municipales para la limpieza y el control del vertido ilegal de basura.

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Cuestionan a políticos en época electoral

La denunciante también criticó a los dirigentes y candidatos que actualmente participan de disputas electorales, señalando que suelen acercarse a la comunidad únicamente durante las campañas.

Indicó que, pese a los reiterados reclamos de los pobladores, hasta el momento no se observan soluciones concretas para erradicar el basural y mejorar las condiciones del barrio.