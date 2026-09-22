Retiran cartel “La Capital del Bache” por amenazas de la Comuna, denuncia candidata

Fernando de la Mora es la décima ciudad más poblada del Paraguay y actualmente es un bastión del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuyo jefe municipal saliente es el propio titular de la agrupación política, Alcides Riveros.

Los liberales buscan retener la intendencia con la candidatura del concejal saliente y expresidente de la Junta Municipal Luis Fernando de Jesús Franco Vergara, hijo del exvicepresidente y exsenador Julio César “Yoyito” Franco.

Por su parte, los colorados disputan la jefatura municipal con su candidato Ariel Ojeda, funcionario del Ministerio Público y exintegrante de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Ojeda es hermano del director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, y también enfoca su discurso en el mal estado de las arterias viales.

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A su vez, la tercera fuerza lleva como intendentable a María Stela Invernizzi, por la Lista 4, Alianza Despertar Ciudadano. Esta nucleación buscó captar la atención del electorado con cartelería y pasacalles en los que calificaba al distrito como “La Capital del Bache” sobre la Ruta Mariscal Estigarribia, a pocas cuadras de la sede de la Municipalidad.

“Los baches siguen allá”

Todo indica que la campaña cumplió su objetivo, ya que Invernizzi declaró en sus redes sociales que los propietarios del edificio donde estaba instalada la gigantografía sufrieron presiones y amedrentamientos por parte de la Municipalidad.

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“Por este cartel, los propietarios de este local recibieron amenaza de la Municipalidad de Fernando de la Mora. Nosotros estamos acá para retirar los carteles, pero los baches siguen allá”, dijo la intendentable grabada en la terraza de un edificio fernandino.

Desde sus plataformas digitales, Invernizzi también salió en respaldo de los trabajadores de la Municipalidad de Fernando de la Mora, quienes denuncian que, por supuestas represalias políticas, llevan más de cuatro meses sin percibir sus haberes y que, en algunos casos, el retraso alcanza los cinco meses.

“El que trabaja NO cobra, pero operadores de ciertos candidatos SÍ, según denuncian funcionarios municipales. Es de mala gente NO pagar el salario a un trabajador!”, cuestionó.