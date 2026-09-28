Operativo retorno: reportan tránsito lento en la Ruta PY02

Cardozo señaló que existe una circulación constante de vehículos en ambos sentidos, aunque hasta el momento no se reportan mayores inconvenientes ni interrupciones prolongadas en el tránsito. Ante el aumento del flujo, agentes se encuentran realizando tareas de regulación y ordenamiento en el sector.

El inspector explicó que se mantiene una cobertura especial con circulación en contravía de manera escalonada, desde la oficina del desvío a San Bernardino hasta el puesto de peaje de Ypacaraí. Esta medida busca agilizar el desplazamiento de los vehículos y evitar que la acumulación genere mayores congestionamientos en uno de los principales accesos y puntos de retorno hacia la capital.

Asimismo, indicó que el sistema de peaje se encuentra funcionando con normalidad y que actualmente están habilitadas seis casetas para los vehículos que se dirigen hacia Asunción, mientras que otras dos están destinadas a quienes circulan hacia el interior del país.

Cardozo resaltó que el movimiento vehicular se incrementó considerablemente durante la tarde debido al retorno de numerosas familias y visitantes que aprovecharon el fin de semana largo en ciudades del departamento de Cordillera y zonas aledañas. Pese a la cantidad de automóviles, la circulación se mantiene constante y bajo monitoreo permanente.

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Recomendaciones

El inspector Cardozo recomendó a los conductores mantener la prudencia, respetar las indicaciones de los agentes encargados de regular el tránsito y evitar maniobras bruscas, especialmente en los sectores donde se implementa la circulación en contravía de forma escalonada.

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De esta manera las autoridades permanecen apostadas en el tramo del peaje de Ypacaraí para acompañar el retorno de los vehículos y realizar los ajustes necesarios de acuerdo con la intensidad del flujo vehicular. Hasta el momento, la situación se mantiene controlada, con tránsito lento en algunos puntos, pero sin llegar a una congestión total.

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