PGN 2027: Congresistas cuestionan a MOPC sobre subsidios, APP y obras

La defensa del presupuesto 2027 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP)abrió una extensa ronda de consultas de los legisladores sobre caminos vecinales, dragado de los ríos, subsidio al transporte, alianzas público-privadas (APP) y otras obras viales.

La ministra de Obras Claudia Centurión respondió a los planteamientos ya que la cartera a su cargo proyecta un presupuesto para el 2027 de G. 9,275 billones (cerca de US$ 1.436,2 millones al cambio proyectado de G. 6.458), un 34% más que el PGN inicial 2026. La inversión física concentra G. 6,455 billones, equivalentes a US$ 1.000 millones.

MOPC debe explicar subsidios, gastos y proveedores, afirma senador

El senador Dionisio Amarilla concentró su intervención en varias partidas del proyecto. Preguntó por el avance del cruce de Pedrozo y por incrementos en presupuesto de limpieza, equipos informáticos, catering, pasajes, viáticos, vestimenta y capacitación.

Según manifestó, la cartera de Obras plantea “saltos sustanciales” en equipos informáticos que pasan de G. 4.600 millones a G. 20.000 millones, en limpieza, de G. 11.000 millones a G. 20.000 milllones y el rubro “construcciones para uso privado”, que pasa de G 31.000 a unos G. 250.000 millones, con un aumento de 825%.

“Porqué esos saltos presupuestarios ministra, queremos escuchar de tu boca”, reclamó Amarilla. Además, solicitó detalles de préstamos al sector privado, compras de vehículos y otras partidas vinculadas a la inversión.

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Otro pedido del senador fue un listado de proveedores del MOPC de los últimos años. Pidió que el informe incluya monto adjudicado, porcentaje de avance, cuánto cobró cada empresa y cuánto se le adeuda. “Yo quiero saber el ranking de adjudicados”, afirmó el senador.

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¿Cuánto avanzó el cruce Pedrozo?

A los reclamos de Amarilla, la ministra informó que el cruce de Pedrozo cuenta con 62% de avance en general. Indicó que en lo que respecta al movimiento de suelo, alcanza 85%, y que la estructura de las losas del puente vial está terminada. Finalmente, afirmó sobre el punto que la obra será concluida a fin de año.

En cuanto al aumento en limpieza y equipos informáticos, explicó que se vincula con la mudanza del MOPC a las nuevas oficinas de Gobierno.

En el caso de vestimenta, precisó que se trata de equipos de seguridad, como guantes, botas, mamelucos y cascos. “Esto es fundamental para todos los trabajadores sobre todo los que están en terreno y que trabajan a nivel país. No escatimamos en seguridad”, sostuvo.

Centurión también explicó que la inversión denominada “construcciones para uso privado” corresponde al programa Resiliencia Urbana y a 700 viviendas que serán construidas a pobladores de la Chacarita y la Costanera Norte.

APP: vías alternativas durante obras

El senador Amarilla volvió a intervenir solicitando datos de las alianzas público-privadas (APP) sobre las obras de las rutas PY1 y PY2.

A lo que la ministra explicó que el presupuesto incorpora recursos para la Ruta PY1, además del pago diferido de la inversión de la Ruta PY2. Para la Ruta PY1 citó una asignación aproximada de US$ 60 millones en 2027 y un plazo de tres años de construcción.

“Este segundo contrato en APP (Ruta PY1), nos permitirá tener otro estándar de infraestructura que interviene desde Acceso Sur hasta Quiindy duplicando completamente su tramo. Contará con siete cruces a desnivel, que dará 2.500 a 3.000 empleos directos e indirectos, beneficiando a más de 2 millones de personas”, explicó la ministra.

El senador cuestionó el modelo y preguntó si existirán vías alternativas durante las obras. También pidió atención para el acceso de Ituzaingó a Villeta y para la ruta entre Nueva Italia y Carapeguá.

A esto Centurión dijo que hay seis consorcios precalificados, dos ofertas en la etapa final y que la propuesta adjudicada quedó 8% por debajo del precio de referencia.

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Cuestionan Luque-San Bernardino y la reforma del transporte

El diputado Raúl Benítez y la senadora Esperanza Martínez centraron sus preguntas en el proyecto Luque-San Bernardino. Expusieron preocupación por escuelas, industrias, viviendas, clubes y el patrimonio histórico en el área de influencia. También preguntó qué ocurrirá si los permisos ambientales por tramo no cubren después todo el corredor.

A esto la ministra respondió que el corredor desde Luque hasta Ypacaraí y la adecuación de la ecovía hacia San Bernardino están bajo desarrollo técnico y que el MOPC coordina con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Sobre las escuelas, informó Centurión que dos tendrán afectación directa y parcial sobre sus terrenos, una pública y una privada, mientras que otras 21 tendrán afectación indirecta por necesidades de acceso, pasos peatonales u otros circuitos. También señaló que el proyecto tiene 30% de avance.

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Tren de Cercanías: obras preliminares comenzarán a en 2027, según MOPC

Por su parte, el diputado Benítez también pidió detalles sobre la compatibilidad del proyecto con el Tren de Cercanías.

Sobre este proyecto la ministra, afirmó que la cartera negocia los últimos términos contractuales con Etihad Rail y que existe una mesa con Presidencia, Procuraduría y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También indicó que el proyecto ejecutivo debe resolver las interferencias con el corredor vial.

Según datos del MOPC, las obras preliminares del Tren de Cercanías, iniciarán en el primer semestre de 2027, dentro de un proyecto con tres años de construcción.

Cuestionamiento al subsidio del transporte público

Los legisladores Benítez y Amarilla cuestionaron que el PGN para el MOPC vuelva a concentrar recursos en el subsidio al transporte sin mostrar una inversión suficiente para una reforma del sistema, estaciones o renovación de buses.

“No es una cuestión de esfuerzos solamente”, sostuvo Benítez al referirse a la necesidad de respaldo político y presupuestario.

Para el transporte público, señaló que el presupuesto 2027 contempla el proceso de licitación de 250 nuevas unidades y que la reforma prevé un fideicomiso con la recaudación de pasajes.

Sobre el subsidio al los transportistas, Centurión sostuvo que el monto del PGN 2027 no representa un aumento real. “Lo que hay es no precisamente un aumento al subsidio, sino un ajuste de lo que son los requerimietos anuales”, resaltó.

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¿Cómo seguirán las obras en la cuenca del arroyo Lambaré?

El diputado Benítez centró su última consulta en el saneamiento de la cuenca del arroyo Lambaré y el estado de la planta de tratamiento y las colectoras.

Sobre el punto Centurión dijo que la planta de tratamiento de aguas residuales ya fue adjudicada a la empresa Griñó junto con una empresa uruguaya y que se encuentra en fase de diseño e ingeniería. En cuanto a las colectoras dijo están en evaluación, con la apertura del sobre económico como siguiente paso.

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¿Qué esperar en caminos vecinales y dragado para el año que viene?

A su turno, el diputado César Cerini por su parte reclamó por el estado de las rutas internas del país. Planteó que el MOPC destine una inversión mayor a caminos de todo tiempo, por su menor costo frente a una pavimentación completa, y propuso una coordinación con gobernaciones y municipios. También preguntó sobre las labores previstas para dragado de los ríos.

La titular del MOPC, respondió que la institución a su cargo prevé pavimentar cerca de 400 km de caminos vecinales, con dos créditos que suman US$ 150 millones. Para los caminos de tierra y ripio, citó los contratos de transitabilidad. Según explicó, esos contratos ya cubren los departamentos de la Región Occidental, además de Itapúa y Misiones, y la meta para 2027 es extenderlos a la Región Oriental.

Sobre el dragado, señaló que se contempla US$ 20 millones de inversión y corresponden a contratos vigentes para los ríos Paraguay y Paraná, con compromisos para 2025, 2026 y 2027. Recordó que se cuenta con la draga donada por Japón, bajo administración de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

“Se harán labores en el río Bermejo que es un punto crítico sobre todo ahora que desciende el deshielo de los Andes y arrastra una gran cantidad de sedimentos”, detalló.