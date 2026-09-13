El ascensor que nunca funcionó: ahora lo retiran de la pasarela de Pedrozo

El elevador de la pasarela peatonal había sido instalado en el km 47 de la ruta PY02, en la compañía Pedrozo, de la ciudad de Ypacaraí, para facilitar el cruce de personas con movilidad reducida. Sin embargo, lejos de constituirse en una solución efectiva, terminó siendo objeto de constantes reclamos y ahora está siendo desmontado.

La situación genera indignación entre pobladores que aseguraron haber esperado durante aproximadamente un año y medio una solución a los problemas que presentaba el ascensor.

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“Eso nunca funcionó”, afirmó Arsenio Oviedo, poblador de la zona, al cuestionar tanto el funcionamiento del equipo como la decisión de retirarlo ahora.

Según relató, durante reuniones mantenidas con representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Rutas del Este, se habría reconocido la existencia de inconvenientes técnicos con el ascensor.

La situación resulta difícil de explicar para los vecinos: primero se instaló un ascensor destinado a garantizar accesibilidad, luego de que sucedieran tragedias y los reclamos por su falta de funcionamiento; finalmente, se optó por desmontarlo.

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Rutas del Este habla de fallas intermitentes

Desde Rutas del Este, la encargada de Comunicación, Carolina Pico, explicó que el ascensor presentaba un funcionamiento intermitente y que, debido a la necesidad de priorizar la seguridad de los usuarios, se dispuso la suspensión preventiva de su utilización.

La empresa señaló que actualmente se encuentran en ejecución los trabajos de desmontaje del equipo existente y que posteriormente se procederá a instalar un nuevo ascensor.

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De acuerdo con la explicación brindada, los trabajos se realizarán por etapas y tendrían una duración estimada de dos meses.

La pregunta que queda: ¿por qué se esperó tanto?

El reclamo de los pobladores va más allá del actual desmontaje. La comunidad quiere saber por qué un ascensor que presentaba problemas técnicos no fue reparado o reemplazado antes, especialmente teniendo en cuenta que se trataba de una infraestructura destinada a garantizar el acceso de personas con movilidad reducida.

También cuestionaron cuánto tiempo permaneció inutilizado el equipo y preguntan qué controles se realizaron para verificar que la solución de accesibilidad instalada cumpliera realmente con su propósito.

Minibús las 24 horas

Rutas del Este informó que, mientras duren las obras, se dispondrá de un minibús gratuito las 24 horas para trasladar a las personas que no puedan utilizar las escaleras del viaducto. Pero para los vecinos, esta alternativa no resuelve el problema de fondo.