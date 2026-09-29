Batalla de Boquerón: la gesta histórica que cambió el rumbo de la Guerra del Chaco

El 29 de septiembre de 1932 se produjo la primera gran victoria del ejército paraguayo que selló el destino de una de las guerras más sangrientas de América del Sur, en un conflicto bélico que para los bolivianos duraría solo unos meses con una victoria asegurada.

“Cuando estalla la guerra, al inicio, el presidente era José P. Guggiari y en agosto asume Eusebio Ayala. Él decide cambiar al comandante en jefe del ejército paraguayo, le da ese cargo a José Félix Estigarribia y con él se cambia la estrategia”, comentó el historiador Pedro Caballero.

Seguido comentó que la estrategia anterior era esperar al ejército boliviano acantonado en lo que serían la ribera del río Paraguay. “Cuando Estigarribia asume la Comandancia del Ejército, considera que lo más oportuno es salir a enfrentarse a los bolivianos y desde ahí se empieza a diseñar la estrategia para tomar Boquerón”, sostuvo.

Pasado el tiempo, Estigarribia se da cuenta de que ese no era el camino para la retoma y decide establecer un corralito, el cual se fue cerrando lentamente y cuando los bolivianos se dieron cuenta, ya fue prácticamente tarde.

“El 29 de septiembre, lo que quedaba del ejército boliviano allí decide, deciden rendirse”, indicó.

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La importancia de Boquerón no fue solo militar, sino que también anímica, debido a que elevó el espíritu de los soldados, que fue vital para mantener las posiciones en un terreno inhóspito y hostil.