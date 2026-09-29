Camino a Laureles vuelve a quedar intransitable y usuarios reclaman mantenimiento

Una vez más, usuarios del camino que une Yabebyry con Laureles denunciaron el pésimo estado de la vía, que tras las lluvias registradas la semana pasada quedó prácticamente intransitable en varios sectores. Conductores que transportan alimentos, provisiones y mercaderías para almacenes y otros comercios de la zona volvieron a quedar estancados debido al barro.

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El problema se repite cada vez que se registran precipitaciones importantes y afecta especialmente a quienes utilizan diariamente esta vía para trasladar productos y abastecer a las comunidades ubicadas en esta zona del departamento de Ñeembucú.

El ingeniero Pedro Cantero, del Distrito 12 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), explicó que el mantenimiento del tramo corresponde al Distrito 8 del MOPC, con sede en el departamento de Misiones.

Según datos publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), una empresa identificada como Black S.A. cuyo representante es Eduardo Raúl Szmuc, tendría a su cargo el mantenimiento de unos 33 kilómetros del tramo comprendido entre Yabebyry y Laureles.

No obstante, los usuarios cuestionan que el mantenimiento no se estaría realizando con la frecuencia y eficacia necesarias, considerando que el camino vuelve a quedar prácticamente intransitable después de cada periodo de lluvias.

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Para conocer la situación del mantenimiento y las tareas previstas en el tramo, se intentó obtener la versión del ingeniero Casto González, jefe del Distrito 8 del MOPC en el departamento de Misiones.

Sin embargo, no fue posible establecer la comunicación con el funcionario, debido a que el teléfono celular al que se recurrió se encontraba apagado al momento de realizar la consulta.

Décadas de aislamiento

La situación del camino no es nueva. Los pobladores y conductores de esta zona vienen reclamando desde hace años mejores condiciones de transitabilidad, debido a que el mal estado de la vía repercute directamente en el traslado de personas, el abastecimiento de los comercios y el movimiento de productos.

Durante los días posteriores a las lluvias, los problemas se agudizan y algunos vehículos quedan atrapados en los sectores más deteriorados, generando retrasos y pérdidas para quienes dependen del camino para desarrollar sus actividades comerciales.

Expectativa por el asfalto

Ante este panorama, los pobladores depositan sus esperanzas en el proyecto de construcción de una ruta asfaltada que pretende unir Yabebyry con Pilar, como parte del denominado Corredor de Exportación Oeste.

El proyecto prevé financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con una inversión estimada cercana a los US$ 224 millones.

La eventual pavimentación del tramo es aguardada con expectativa por los pobladores, quienes consideran que permitiría superar décadas de dificultades de comunicación terrestre y aislamiento, además de facilitar el transporte de productos y dinamizar la actividad económica de esta parte del país.

Mientras el proyecto de asfaltado sigue pendiente, los usuarios continúan enfrentando el mismo problema: cada lluvia vuelve a poner en evidencia la precariedad del camino que utilizan diariamente.