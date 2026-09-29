Cortes de luz de ANDE: estas son las zonas afectadas este martes

En Asunción, la intervención de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se realizará en las calles Perú, 31 Proyectada e Ing. Gustavo Crovato, en el barrio Republicano, de 13:00 a 18:00.

En Villa Elisa, los trabajos se concentrarán en los barrios Rosedal y Los Gladiolos.

En la zona de Los Gladiolos y Rosedal, la ANDE prevé tareas de 08:00 a 14:00, mientras que en Los Gladiolos y Amapolas los trabajos se extenderán de 08:00 a 13:00 y de 13:00 a 18:00, según el sector.

En Asunción, la intervención se realizará en las calles Perú, 31 Proyectada e Ing. Gustavo Crovato, en el barrio Republicano, de 13:00 a 18:00.

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Cortes programados en Limpio

En Limpio se concentrarán varios de los trabajos programados por la ANDE. Las intervenciones abarcarán los sectores de San Salvador, San Antonio, Santa Librada, San José y Rincón del Peñón, con horarios que van desde las 07:00 hasta las 18:00.

Las tareas incluyen el cambio de conductores de baja tensión desnudos por redes preensambladas, la adecuación de baja tensión, el montaje de puestos de distribución y la sistematización de circuitos. En Rincón del Peñón también está prevista la construcción de una línea protegida de media tensión.

Las zonas afectadas comprenden Calle s/n y Ruta Limpio, Calle s/n y Tte. 1° Salinas, calle 14 de Mayo, avenida San José, el sector cercano a San José y San Salvador, Tapuá y 14 de Mayo, además de Ramón Vera entre avenida San José y Ruiz.

También habrá interrupciones en J. Augusto Saldívar e Itá

En Colonia Thompson, J. Augusto Saldívar, la ANDE trabajará de 08:00 a 18:00 sobre la calle sin nombre y Tte. 1° Salinas, con tareas de cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado.

En Itá, los trabajos se concentrarán en Aldana Cañada, donde se prevé el cambio de conductores de media tensión de línea desnuda a protegida entre las 08:30 y las 18:30.

Cortes programados en Nueva Italia

En Nueva Italia también se ejecutarán trabajos sobre la Ruta Carapeguá-Nueva Italia y sectores próximos. Las intervenciones tendrán horarios diferenciados entre las 08:00 y las 16:30.

Las tareas consistirán principalmente en el cambio de conductores de media tensión de línea desnuda a protegida, con intervenciones previstas en los sectores de Itá Ybaté y Pindoty.

Trabajos en San Lorenzo y Fernando de la Mora

En San Lorenzo, los trabajos abarcarán sectores de Espíritu Santo y Florida. Las intervenciones están previstas entre las 09:00 y las 19:00, e incluyen el cambio de conductores de media tensión y la construcción y tendido de cable protegido.

En Fernando de la Mora, los trabajos se realizarán en el barrio Zona Norte, de 08:00 a 18:00, con cambio de conductor de media tensión de línea desnuda a protegida.

ANDE pide tomar precauciones

La ANDE recomienda adoptar medidas preventivas durante los horarios establecidos, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, juntas de saneamiento ambiental, empresas proveedoras de agua potable e instituciones de seguridad pública.

La institución recuerda que las líneas deben ser consideradas como energizadas en todo momento por razones de seguridad.