¿Por qué se realizan los cortes programados? Esto explica la ANDE

La ANDE realiza trabajos programados para arreglar o mejorar el servicio de distribución en distintas zonas del país.

Debido a estos trabajos, las zonas son afectadas con cortes en el suministro de energía eléctrica para que los mismos puedan realizarse, por lo que periodícamente realizan anuncios a través de varios de sus canales.

El ingeniero Christian Achon, jefe de la Unidad Administradora de Contratos de Obras de Mejora en Distribución, dependiente de la Dirección de Distribución de la ANDE, explicó que los anuncios buscan informar de manera anticipada las direcciones y los horarios en los que serán desarrollados los trabajos planificados de modernización de la red de distribución de energía, a fin de que los usuarios afectados tomen las medidas pertinentes.

“Realizando previamente el refuerzo de las postaciones existentes con otras de mayor envergadura y acorde a la tecnología aplicada, se realizan posteriormente los cortes programados de manera a sustituir, dentro de estrictos parámetros socioambientales y de seguridad, los cables de media tensión de 23.000 V (voltios) desnudos por los del tipo protegidos, así como los cables de baja tensión también desnudos por los del tipo de conductores preensamblados”, precisó.

Lea más: ¡Atención! En estas zonas del país habrá cortes programados de ANDE mañana

Trabajos más frecuentes

El ingeniero contó que los trabajos más frecuentes son:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El desmontaje de la línea de 23.000 V existente y el tendido del cable protegido de mejores prestaciones y las conexiones de los circuitos correspondientes, conforme a una configuración óptima.

El desmontaje de la línea de baja tensión existente y el tendido del cable preensamblado de mejores prestaciones y las conexiones de los circuitos y acometidas correspondientes

La instalación y puesta en servicio de transformadores de distribución, brindando mayor potencia al sistema eléctrico de la zona, de manera a adecuarse a la creciente demanda.

Agregó que estos trabajos forman parte de un programa integral de modernización y fortalecimiento del sistema eléctrico de distribución.

Lea más: Titular de ANDE dice que no hace falta ente regulador y rechaza dividir la estatal en seis empresas

“Las modificaciones consisten en sustituir las redes de distribución convencionales por redes de distribución compactas y protegidas. Esto confiere más confiabilidad, robustez y disponibilidad del servicio de energía para toda la ciudadanía, dotándose de una infraestructura en sintonía con las zonas arboladas, lo cual permitirá menores interrupciones del servicio de energía por contacto de ramas de los árboles, principal motivo de fuera de servicios”, explicó.

¿Cuánto tiempo pueden durar los cortes de electricidad?

Achon dijo que el tiempo de los cortes de electricidad dependen principalmente de la longitud de la red a modernizar, de la cantidad de equipos a intervenir en dicho tramo y de la complejidad vial.

Contó que todo esto requiere de una logística minuciosa para organizar el tránsito de forma segura durante las maniobras.

“Por ejemplo, ejecutar trabajos sobre una avenida principal conlleva mucha más organización vial y de seguridad que desplegar las mismas tareas en una calle rural de menor flujo. Además, con el objetivo de minimizar los tiempos de cortes para los trabajos, se contempla el dimensionamiento correcto de los recursos (mano de obra, equipamientos, suministros, entre otros) necesarios para completar las tareas”, señaló.

Lea más: Cámara de Consultores defiende licitación de fiscalización de la ANDE cuestionada por Sitrande

Como ejemplo citó el corte DO-ACO N°: 525/25; de longitud total 2.201 m para el cambio de conductor desnudo de 70mm a protegida de 185mm, con un horario de ejecución de corte de 08:00 a 18:00, el cual conlleva una duración de 10 horas. El mismo depende del alimentador GUA05 en la zona de la ruta Nueva Italia - Carapeguá.

Recomendaciones para los usuarios de la ANDE

Dijo también que todos los usuarios de la ANDE son informados sobre los trabajos a realizar y normalmente se les recomienda tomar las previsiones correspondientes en los horarios anunciados.

“La comunicación a los usuarios se realiza en dos etapas, una durante la definición del tramo a intervenir, con un promedio de 20 a 30 días de anticipación al corte, y otra de confirmación del corte 48 horas antes del mismo. En cada una de estas etapas, profesionales de comunicación social entregan, casa por casa, volantes y dípticos para informar sobre estos trabajos”, sostuvo.

Aseguró que no existe peligro para la ciudadanía, ya que se toman todos los recaudos técnicos y operativos para garantizar la seguridad, tanto de los trabajadores como de los usuarios.

Lea más: PGN 2027: En medio de debate por falta de tarifa transparente, ANDE defendió su presupuesto

Entre las medidas implementadas destacó la puesta a tierra de camiones grúa y camiones canastas de línea viva, la señalización con carteles específicos de obra, el vallado perimetral y el uso de conos y cintas de seguridad.

Insistió en que no existe peligro, ya que las maniobras de interrupción y reposición del suministro se ejecutan bajo estrictas normas técnicas y una constante fiscalización. No obstante, recordó que como buena práctica de seguridad doméstica, siempre se sugiere desconectar los equipos de alta sensibilidad durante el periodo que dure el trabajo programado.

Cortes programados se realizan para fortalecer línea de transmisión

Agregó que los cortes programados se realizan para fortalecer y evitar averías mayores en el sistema eléctrico de distribución de energía.

Sin embargo, si ocurriera de manera excepcional algún daño accidental directamente atribuible al trabajo ejecutado, la ANDE dispone de una política clara de resarcimiento, según explicó.

Lea más: ANDE vs. Atome: Consultor ve debilitada posición de la estatal ante un arbitraje y señala negligencia

Para ello, el usuario afectado puede ingresar su reclamo formal por avería de electrodomésticos, a través de la App Mi ANDE o el sitio web institucional, adjuntando los requisitos correspondientes, para la evaluación técnica del caso, precisó.

“Si se comprueban averías en los aparatos a causa de un fallo de la ANDE, se asumen los gastos que demande la reparación o incluso la reposición del equipo”, añadió.

El impacto de los cortes de electricidad

Comentó además que el impacto de estos cortes se mide a través de indicadores de calidad como la “Frecuencia Equivalente de Interrupción por Potencia (FEP)” y la “Duración Equivalente de Interrupción por Potencia (DEP)”.

Además de que el impacto se resume en una notoria mejoría de dichos indicadores que desde el punto de vista del usuario, se traduce en contar con mayor calidad y disponibilidad de la energía eléctrica.

Lea más: El nuevo titular de la ANDE es un bufón a medida para firmar negociados según Raúl Benítez

“Desde la implementación de estos Programas de Modernización de la Red de Distribución, los indicadores de calidad han mejorado notablemente en las zonas intervenidas. Actualmente, la ciudadanía cuenta con un sistema eléctrico mucho más confiable y menos vulnerable a los eventos climáticos severos, los cuales reducen la frecuencia de las interrupciones accidentales con una mejor calidad de servicio técnico y favorecen un menor impacto ambiental”, concluyó.