Del uniforme a los escenarios internacionales: la historia del policía bailarín de Misiones

Con 25 años, Brahian Barrios combina dos mundos que, a primera vista, parecen muy diferentes: el uniforme de la Policía Nacional y el vestuario de la danza paraguaya.

Es suboficial ayudante y oficial de guardia de la Comisaría Cuarta de Santa María de Fe. Encontró en el baile una pasión que nació cuando tenía apenas 10 años y que hoy lo lleva a representar al Paraguay en una gira internacional por Argentina y Chile.

Oriundo de la compañía San Fernando, Brahian Barrios lleva dos años en las filas de la Policía Nacional. Ingresó con la intención de servir a la ciudadanía y asumir el compromiso que implica vestir el uniforme.

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“Convertirme en policía significó un logro muy importante en mi vida. Vestir el uniforme representa un compromiso con la ciudadanía, el respeto y la responsabilidad de cumplir con mi deber”, expresa.

Pero detrás del uniforme también hay un bailarín que volvió a encontrarse con una pasión de la infancia. Brahian comenzó a bailar danza paraguaya a los 10 años y continuó hasta los 12.

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Después se alejó durante un tiempo de los escenarios, hasta que hace aproximadamente un año decidió volver a ponerse el traje de bailarín. El regreso tuvo un impulso especial: sus amigos.

“Mi interés por la danza paraguaya volvió a surgir gracias a mis amigos, quienes forman parte de este mundo artístico y me motivaron a volver a bailar y a conectarme nuevamente con nuestras tradiciones”, dice.

Combinar la profesión policial con los ensayos y las presentaciones no siempre resulta sencillo. Sin embargo, Brahian Barrios asegura que la organización, el esfuerzo y la dedicación le permiten mantener vivas sus dos pasiones.

“Trato de organizarme para cumplir con mis responsabilidades como policía y, al mismo tiempo, dedicarme a la danza, que es una pasión que forma parte de mi vida”, señala.

Ese esfuerzo tuvo una recompensa especial cuando el Elenco Raíces y Cultura fue invitado a integrar el elenco de bailarines de la Orquesta Filarmónica Guaraní.

Para el joven mariense, la oportunidad representa mucho más que un viaje. Es la posibilidad de llevar las expresiones culturales paraguayas a escenarios internacionales.

“Para mí, es un orgullo formar parte de esta delegación y representar a nuestro país a través de la danza paraguaya”, afirma.

Paraguay en los escenarios de Argentina y Chile

La gira internacional incluye la participación en el II Encuentro Internacional de Orquestas de La Serena y el X Encuentro Internacional de Orquestas de Cunco.

La delegación ya tuvo su primera presentación en Las Heras, Mendoza, Argentina, y posteriormente llegó a La Serena, Chile. El recorrido también contempla actividades y presentaciones en Valparaíso, Santiago y Cunco.

En Cunco, el elenco participará del encuentro internacional con presentaciones previstas para el 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre en el Gimnasio Municipal, además de otras actividades programadas.

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El repertorio preparado tiene un fuerte contenido paraguayo. Pájaro Choguy, Fiesta Patronal, Tren Lechero, Galopera y una selección de polcas forman parte de las danzas que serán interpretadas por los bailarines, acompañados musicalmente por la Orquesta Filarmónica Guaraní.

“Estamos llevando nuestra danza paraguaya, nuestras polcas, nuestras tradiciones y nuestra identidad cultural. A través de cada presentación buscamos mostrar la riqueza de nuestro folclore y compartir con otros países lo que representa nuestra cultura”, expresa.

Una delegación nacida en Santa María de Fe

La presencia de Misiones también tiene un peso especial en esta experiencia. Los 10 bailarines que integran la delegación son oriundos de Santa María de Fe.

En total, el grupo está compuesto por unos 40 artistas: 10 bailarines y aproximadamente 30 músicos provenientes de diferentes puntos del país. La Orquesta Filarmónica Guaraní tiene su origen en Paraguarí.

Para Brahian Barrios, compartir escenario con artistas de distintas partes del Paraguay y llevar juntos la cultura nacional al extranjero es una experiencia que difícilmente olvidará.

Dos pasiones, una misma identidad

Entre la guardia policial, el uniforme, los ensayos, los escenarios y los viajes existe un elemento que une las dos facetas de Brahian Barrios: el compromiso.

A los 25 años, el joven de la compañía San Fernando encontró una manera particular de servir al país. Lo hace desde su profesión policial, pero también desde la danza, llevando en cada paso una parte de la cultura paraguaya.

“Para mí, es un orgullo y una emoción muy grande. Como policía, tengo el compromiso de representar dignamente a mi país, y como artista, siento una enorme satisfacción al poder mostrar nuestra cultura a través de la danza paraguaya. Es una experiencia que llevo en el corazón”, sostiene.

Desde un rincón de Misiones hasta los escenarios de Argentina y Chile, aquel niño que comenzó a bailar a los 10 años vuelve a encontrarse con su pasión, esta vez con una bandera mucho más grande: la de representar al Paraguay.