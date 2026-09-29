Hospital Acosta Ñu: funcionarios se movilizan por reajuste salarial

Nelly Giménez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, señaló que uno de los principales reclamos de los funcionarios es un reajuste salarial de G. 1 millón para los trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) que perciben menos de G. 5 millones.

La dirigente aclaró que el pedido no incluye a los médicos, quienes, según explicó, ya consiguieron un aumento de G. 2 millones por cada vínculo de 12 horas.

Giménez sostuvo que la situación económica de los funcionarios se agravó con el descuento del 16% correspondiente al sistema de jubilación, debido a que el salario neto que reciben algunos trabajadores queda por debajo del salario mínimo.

“A los compañeros les sobra entre G. 2.400.000 y G. 2.800.000 en el bolsillo. Eso no es nada y tienen que estar arrastrándose para poder llegar a fin de mes, además de privarse de muchas cosas”, manifestó.

Lea más: Hospital de Trauma: Enfermeros exigen respuestas para el personal no amparado y contratados antiguos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Denuncian falta de insumos y medicamentos

Además del reclamo salarial, los funcionarios movilizados exigen mejores condiciones laborales en los establecimientos de Salud Pública.

De acuerdo con la denuncia del sindicato, no existe una provisión constante de insumos y medicamentos, situación que, según los trabajadores, afecta el desarrollo de sus tareas cotidianas.

Los funcionarios reclaman que las autoridades sanitarias adopten medidas para garantizar las condiciones necesarias para el desempeño del personal.

Movilización frente al Hospital Acosta Ñu

La protesta se desarrolla esta mañana frente al hospital, donde funcionarios administrativos y personal de blanco expresan sus reclamos.

Lea más: Gremios de la Salud convocan a movilización para exigir reajuste salarial

La manifestación de este martes es considerada por los trabajadores como la antesala de una movilización prevista para mañana frente a la sede del Ministerio de Salud Pública, con participación de varios sindicatos del sector.