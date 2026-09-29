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29 de septiembre de 2026 a la - 13:22

Hospital de Trauma atendió a más de 500 pacientes durante el fin de semana largo

Una ambulancia en el Hospital de Trauma.
Una ambulancia en el Hospital de Trauma.Fernando Romero, ABC Color

El Hospital de Trauma reportó un total de 516 atenciones de urgencia durante el fin de semana largo, del 26 al 28 de septiembre. Las caídas y los accidentes en motocicleta, donde el uso y la falta de casco se mantuvieron casi a la par, volvieron a liderar los motivos de ingresos.

Por ABC Color
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Durante el fin de semana largo, del sábado 26 al feriado del lunes 28 de septiembre, el Hospital de Trauma “Prof. Dr. Manuel Giagni” brindó asistencia médica a 516 pacientes a través de su servicio de Urgencias.

El flujo de ingresos se mantuvo constante a lo largo de las tres jornadas: 168 atenciones se registraron el sábado, 164 el domingo y 184 el lunes.

El informe del centro asistencial revela que las caídas constituyeron uno de los principales motivos de consultas e ingresos, con un total de 149 casos atendidos.

Por otro lado, se reportaron 94 accidentes de tránsito, de los cuales 86 involucraron a motocicletas, lo que representa un alarmante 91% del total de siniestros viales.

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Respecto al uso de medidas de seguridad en estos casos de moto, el centro especializado detalló un escenario sumamente reñido: el 46% de los involucrados utilizaba casco, mientras que el 45% no llevaba este elemento de protección obligatorio. El registro se completa con un caso de un paciente arrollado.

Otras urgencias y asistencia quirúrgica

El reporte de urgencias también incluye:

  • 61 casos de otros tipos de trauma.
  • 46 casos de trauma crónico.
  • 31 agresiones.
  • 39 eventos deportivos (incluyendo a nueve niños).
  • 6 intoxicaciones.
  • 4 lesiones autoinfligidas.
  • 4 casos vinculados a situaciones de pareja o expareja (dos mujeres y dos varones).

En el plano quirúrgico, la alta demanda exigió una respuesta inmediata del equipo médico. Se llevaron a cabo 34 cirugías de urgencia (13 el sábado, 10 el domingo y 11 el lunes), a las que se sumaron 15 cirugías programadas realizadas entre el sábado y el domingo.

Lamentablemente, el reporte oficial confirmó dos fallecimientos, ambos ocurridos el domingo 27 de septiembre, uno de los cuales estuvo directamente relacionado con un accidente en motocicleta.