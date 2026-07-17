Para seguir viviendo: paciente implora la compra de un medicamento oncológico que cuesta G. 300 millones

Nilsa Torres, paciente oncológica del Hospital Nacional, implora a las autoridades sanitarias del país por la compra del medicamento Sacituzumab que ya fue solicitado vía amparo judicial.

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Menciona que es de recursos limitados, y que requiere de suma urgencia el medicamento para iniciar lo antes posible su tratamiento de quimioterapia, ya que cada día que pasa es un día perdido para enfrentar al cáncer de mama.

Al respecto detalla que cada ampolla tiene un costo de G. 50 millones. Ella necesita en total cinco ampollas. El costo total del medicamento, junto a otros gastos, alcanza la suma de G. 300 millones, dinero que no tiene, según explica.

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Es por eso por lo que la mujer pide a las autoridades sanitarias de manera desesperada acelerar la adquisición del medicamento. La misma asegura que es la única alternativa terapéutica que le queda para seguir enfrentando el cáncer de mama que le aqueja.

“Ni si vendo toda mi casa podría comprar mi medicamento. Por eso pido a las autoridades no perder el tiempo, para que una vez que tenga la resolución del amparo judicial puedan comprar el medicamento", explicó.

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“Mi situación es muy grave, porque tengo un cáncer de estadio 4 en mi mama izquierda. Estoy bajo cuidados paliativos, y el cáncer se extendió a los pulmones, la columna, los huesos y la axila. Ahora estoy con morfina para poder aguantar porque es muy doloroso”, expresó.

Torres comentó que ya fue sometida a varios ciclos de quimioterapia y tratamientos orales, sin obtener resultados favorables. Actualmente se encuentra esperanzada con este nuevo tratamiento, que se servirá para prolongar su vida.

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Asimismo, instó a la ministra de Salud, María Teresa Barán, y al presidente de la República, Santiago Peña a atender la situación de los pacientes oncológicos que esperan medicamentos de alto costo.

Afirmó que son numerosas las personas que atraviesan la misma realidad y dependen de estos tratamientos para continuar luchando contra la enfermedad.

Finalmente, advirtió que, si no recibe una respuesta en los próximos días, iniciará una medida de fuerza. “Estoy dispuesta a encadenarme hasta conseguir mi medicamento, porque quiero seguir viviendo. Muchas compañeras también están decididas a acompañarme”, concluyó.