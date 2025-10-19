Octubre Rosa: las mujeres tienen derecho a licencia remunerada para exámenes preventivos

La detección temprana del cáncer de mama es clave para aumentar las posibilidades de tratamientos oportunos y efectivos. En el marco del Octubre Rosa, el Ministerio de Trabajo recuerda que todas las trabajadoras tienen derecho a una licencia remunerada de dos días laborales cada año para realizarse exámenes de papanicolau y mamografía, conforme a lo establecido en la Ley Nº 3803/09 y su modificatoria Ley Nº 6211/18.

Son beneficiarias las trabajadoras en situación de dependencia o no, del sector público o privado, con cargo permanente, temporal, contratado o electivo.

Para acceder a la licencia, la trabajadora debe presentar una solicitud con antelación, indicando la fecha prevista para el examen.

La licencia se fija de común acuerdo entre la trabajadora y el empleador o el área de Recursos Humanos, salvo indicación médica urgente.

Si el empleador no responde por escrito en 48 horas hábiles, se considera aceptada la solicitud.

Para usufructuar el permiso, la trabajadora debe justificar su ausencia dentro de las 48 horas siguientes, presentando un comprobante expedido por el centro de salud donde conste la realización de los estudios.

Sanciones por incumplimiento

Según la Resolución Nº 1173/12, el empleador que niegue el usufructo de esta licencia podrá ser sancionado con una multa equivalente a dos jornales mínimos por cada trabajadora afectada.

Para mayor información o asesoramiento, las interesadas pueden acudir a la Dirección General de Promoción a la Mujer Trabajadora del Ministerio de Trabajo, ubicada en Herrera esquina Paraguarí, de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00, o comunicarse a través de los siguientes canales: (021) 729 0100; WhatsApp (0994) 411 606; correo: mujertrabajadora@mtess.gov.py

Cada 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover el acceso de más mujeres a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos.