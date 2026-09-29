Video: una serpiente altamente venenosa causó susto en una lomitería de San Antonio

El “hallazgo” de la serpiente ocurrió cuando una persona que se encontraba sentada en la lomitería de San Antonio, zona de Acceso Sur, se percató de la presencia de la yarará. Según el relato de los intervinientes, la serpiente intentó atacar al cliente, pero este logró reaccionar a tiempo y evitó ser mordido.

La especie, conocida por ser altamente venenosa, se ocultó entre la basura acumulada en un desagüe y fue sacada del lugar mediante una intervención de los bomberos voluntarios.

Al respecto, el capitán de K15, Aldo Merzario, instó a la ciudadanía que en situaciones similares no se intente capturar ni atacar al animal, ya que la recomendación principal consiste en mantener una distancia prudente y solicitar asistencia de los bomberos con una llamada al 132.

Asimismo, confirmó que una vez finalizada la captura, los bomberos proceden al traslado del ejemplar hacia zonas alejadas de la región urbana para su liberación en un lugar con una condición climática adecuada para su sobrevivencia.

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