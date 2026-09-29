Video: unas 40 columnas de la ANDE caen tras fuertes vientos en distritos de Concepción

Video: unas 40 columnas de la ANDE caen tras fuertes vientos en distritos de Concepción

Los fuertes vientos registrados este martes en los distritos de Yby Yaú y Azotey derribaron alrededor de 40 columnas de la ANDE. Varios usuarios quedaron sin el suministro de energía eléctrica.