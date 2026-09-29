Nacionales
29 de septiembre de 2026 a la - 20:54

Video: unas 40 columnas de la ANDE caen tras fuertes vientos en distritos de Concepción

Los fuertes vientos registrados este martes en los distritos de Yby Yaú y Azotey derribaron alrededor de 40 columnas de la ANDE. Varios usuarios quedaron sin el suministro de energía eléctrica.

Por Aldo Rojas
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Un video viralizado este martes muestra varias columnas del tendido de la ANDE que cayeron luego de los fuertes vientos que se registraron en el límite de los distritos de Yby Yaú y Azotey, departamento de Concepción.

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En la grabación se escucha a una persona decir que las columnas cayeron en la zona del arroyo Guiareño.

De acuerdo con los primeros reportes, habrían caído alrededor de 40 columnas, lo que hizo que el servicio de energía eléctrica en la zona quedara interrumpido.

No se descarta que el ventarrón que se dio en esa parte del primer departamento haya afectado a viviendas.