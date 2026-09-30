Estudiantes de Ciencias Políticas de la UNA impulsan colecta solidaria por Octubre Rosa

La iniciativa, en el marco del “Octubre Rosa”, una campaña internacional y anual para crear conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección precoz del cáncer de mama e impulsada por estudiantes de la UNA, pretende “aliviar” la carga económica de los familiares y pacientes que reciben tratamiento en el Incan.

Al respecto, Rosa Varela, vocera del grupo, precisó que la colecta se extenderá hasta el 15 de octubre, fecha en la que se pretende llevar todo lo donado al instituto como una “previa” a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se recuerda cada 19 de octubre.

Entre los artículos solicitados se encuentran pañales para adultos, agujas hipodérmicas, alcohol rectificado, guantes quirúrgicos, gasas estériles, algodón, leukoplast o toallitas húmedas. La campaña también cuenta con el acompañamiento de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), según destacó Varela.

La ciudadanía interesada en colaborar puede contactar con ella al (0981) 151792 para coordinar la entrega de los insumos o directamente acercarlos al Incan.

“Que que la solidaridad se propague y nosotros como futuros politólogos tenemos que hacer que las políticas públicas se cumplan; que ellos tengan un presupuesto que alcance”, mencionó a ABC TV.

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