Funcionarios de Fernando de la Mora protestan y exigen 4 meses de salarios atrasados

Una profunda crisis financiera y social golpea a los pasillos de la Municipalidad de Fernando de la Mora. Alrededor de 1.400 funcionarios, entre nombrados y contratados, llevan cuatro meses sin percibir sus haberes, una situación que los empujó a salir a las calles y encender una olla popular como medida de protesta y símbolo de desesperación.

La secretaria de actas del sindicato de funcionarios, la licenciada Karina Arias, explicó que la falta de pagos acumulada desde el mes de junio se sostiene bajo la excusa institucional de que “no hay dinero”.

Sin embargo, cuestionó el manejo de los recursos recordando que “justito estábamos en época de vacas gordas, como se dice, y no se nos está pagando nuestro salario”.

La medida de fuerza se tomó tras el agotamiento del diálogo y las promesas incumplidas por parte de la intendencia. “Venimos arrastrando y llegamos hasta hoy porque hasta la semana pasada le creíamos que nos iba a pagar, por lo menos un mes decía, pero no cumplieron, no nos pagaron”, lamentó Arias.

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El impacto de la falta de salarios generó un escenario crítico dentro de la familia municipal. Desde cortes de servicios básicos hasta cuadros de enfermedad, las familias trabajadoras sobreviven con ingenio y esfuerzo extraordinario.

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Sobre cómo logran mantenerse ante la falta de ingresos, Arias describió un panorama desolador: “Hay gente que vende cosas, hay gente que limpia casas, hay gente que no sé, que cuida enfermos, que hacen bolsos, que tienen vehículos, de todo hay, que limpian el patio de las casas, hacen, se la ingenian para aguantar”.

Añadió con crudeza que “hay compañeros enfermos, hay compañeros que ya no tienen nada que comer en sus casas, que se les cortó la luz, el agua, etcétera”.

Presupuesto en la cuerda floja

Ante los intentos de destrabar el conflicto, los representantes sindicales mantuvieron diversas reuniones con el jefe comunal. No obstante, las respuestas se limitaron a promesas de abono parcial que nunca se efectivizaron

“Nos decía, sí, vamos a cumplir, vamos a pagarle por lo menos un mes, vamos a tratar de subsanar, pero del dicho al hecho, los compañeros están pasando esta situación”, apuntó.

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La referente gremial también apuntó contra la administración y el destino de los fondos públicos, señalando que la institución maneja un presupuesto anual considerable pero carece de solvencia: “Realmente tenemos un presupuesto de 130.000 millones anuales y no tiene desde el mes de junio para pagar personal y para pagarle a los funcionarios. Las calles están en la situación en la que están y los hechos hablan por sí solos”.

Finalmente, la olla popular montada frente al palacete municipal busca visibilizar el hambre y la precariedad a la que fueron arrastrados los trabajadores, sirviendo como espacio de asistencia y resistencia para quienes “ya no tienen nada que dar en sus casas”.