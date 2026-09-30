Intendente de Caaguazú denuncia que aprovechan hasta la tormenta para fines políticos

El intendente de Caaguazú, José Ríos, se refirió al severo temporal de ráfagas de viento y descargas eléctricas que golpeó al departamento. Aclaró que, si bien la comunidad amaneció el día de ayer con vientos fuertes que afectaron a unas 16 familias en el barrio San Pedro, el municipio se mantuvo entre los menos castigados de la región.

Ríos destacó que la situación fue considerablemente más grave en distritos vecinos como Cecilio Báez, San Joaquín, Santa Rosa y Raúl Arsenio Oviedo, donde “se reportaron daños masivos en zonas productivas, pérdida de invernaderos, galpones avícolas destruidos y una fuerte mortandad de animales de granja a causa de las descargas eléctricas”.

Asimismo, confirmó que existen versiones sobre la voladura del tinglado municipal en Santa Rosa del Mbutuy, por lo que buscará comunicarse con su colega, el intendente Pío Godoy, para coordinar acciones de ayuda y apoyo solidario.

El jefe comunal aprovechó la ocasión para denunciar un uso malintencionado de la tecnología: “Lo único que sufrimos acá, lastimosamente dentro de esta coyuntura política, es de que hay gente que utiliza la inteligencia artificial para tirar malas informaciones respecto a lo sucedido”.

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“Están tirando números que son falsos y hasta imágenes que supuestamente la municipalidad que fue afectada, y es mentira”, lamentó, atribuyendo esta maniobra a la contienda electoral prevista para el próximo 4 de octubre.

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Finalmente, Ríos señaló que el municipio se viene anticipando a los embates climáticos derivados del fenómeno de El Niño mediante la conformación de la Secretaría de Gestión y Reducción de Riesgo, liderada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios local.

“Esto permite articular de manera inmediata la asistencia a las familias afectadas y mantener una respuesta articulada junto a la Policía Nacional”, finalizó.