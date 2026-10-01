Empleo agrícola en España: ¿dónde serán las próximas jornadas de reclutamiento?

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), dio inicio a una nueva edición del Programa de Migración Laboral Circular Paraguay-España. Esta iniciativa busca ofrecer oportunidades de empleo temporal en el extranjero a personas con experiencia en el rubro rural y agrícola.

Las actividades de difusión y selección se desarrollaron el día de ayer en el departamento de San Pedro, en la sede del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) de la ciudad de Choré, donde una comitiva brindó charlas informativas, explicaron los requisitos necesarios y atendieron las consultas para la correcta postulación a los interesados.

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Para poder acceder a las plazas de empleo, las instituciones organizadoras señalaron que los requisitos son sencillos: presentarse con su cédula de identidad vigente y tener conocimiento en el trabajo agrícola.

Próximas jornadas de socialización en Areguá, Caazapá y Asunción

Con el objetivo de llevar la propuesta a diferentes puntos del país, se estiman próximas jornadas presenciales. La primera de ellas se realizará el miércoles 7 de octubre en la sede de la cooperativa Copafi de la ciudad de Areguá, en el horario de 14:00 a 18:00.

Las actividades continuarán el viernes 9 de octubre, de 8:00 a 13:00 en la Escuela Agrícola de Caazapá. Asimismo, la Dirección General de Empleo, abre sus puertas a quienes deseen postular, los días jueves 15 y viernes 16 de octubre, de 8:00 a 13:00.

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Quienes no puedan acudir de manera presencial a estas sedes tienen la opción de registrarse desde cualquier punto del país por vía digital. La inscripción se realiza en la plataforma web oficial (emplea.mtess.gov.py), ingresando directamente en el apartado habilitado para el “Programa Migración Circular”.