Salarios, jubilaciones y deuda representan casi el 70% del financiamiento público

El principal componente corresponde a Servicios Personales, que alcanzó G. 16,34 billones, con un aumento de G. 1,52 billones o 10,3% frente al acumulado a agosto de 2025. Solo este concepto concentra cerca de cuatro de cada diez guaraníes transferidos durante el periodo y explica una parte importante del incremento global registrado este año. Esta dinámica resulta relevante para el manejo de las Finanzas Públicas porque los gastos asociados a remuneraciones presentan un elevado grado de rigidez.

Una vez incorporados dentro de la estructura presupuestaria, existen limitaciones para reducirlos rápidamente ante una desaceleración de los ingresos o la necesidad de realizar ajustes fiscales.

A la expuesta estructura se suman las Jubilaciones y Pensiones, que pasaron de G. 5,76 billones a G. 6,40 billones; una expansión de 11,2% y un incremento absoluto de G. 643.285 millones. En contraste, el gasto vinculado a Deuda disminuyó 10,5%, desde G. 7,17 billones hasta G. 6,42 billones; una reducción de G. 755.660 millones.

Al considerar conjuntamente los Servicios Personales, Jubilaciones y la Deuda, representan cerca del 70% de los recursos transferidos hasta agosto, lo que evidencia el peso creciente de compromisos permanentes o rígidos dentro de la Administración Central.

Otros rubros de funcionamiento también registraron aumentos importantes. Los Servicios Básicos crecieron 15,9%, hasta G. 118.275 millones, mientras las Transferencias alcanzaron G. 5,03 billones con una expansión de 7,2%. Aunque estos componentes tienen menor peso relativo que las remuneraciones, forman parte de obligaciones necesarias para mantener el funcionamiento cotidiano de las instituciones públicas.

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La inversión, por su parte, mostró una expansión de 15,9%, al pasar de G. 2,76 billones a G. 3,20 billones. El aumento de G. 438.968 millones constituye una señal relevante porque este tipo de gasto, aunque haya sido mayormente por pago de deudas atrasadas, tiene mayor capacidad de generar efectos sobre infraestructura y actividad económica. Sin embargo, su participación continúa muy por debajo de los recursos destinados a salarios, jubilaciones y otras obligaciones corrientes.

También se observan aumentos en partidas sensibles para la prestación de servicios públicos. Los gastos en medicamentos crecieron 25,5%, el mayor incremento porcentual de los datos oficiales hasta G. 2,11 billones. Los alimentos aumentaron 18,7%, mientras los combustibles avanzaron 7,8%.

Es de mencionar que el descenso registrado en el componente de la Deuda ayudó a moderar el crecimiento general de las transferencias. También el rubro “Otros” presentó una caída de 16,3%, equivalente a G. 473.939 millones, menos que en el mismo periodo de 2025.

Finalmente, el principal desafío fiscal no radica solamente en que las transferencias aumentaron 5,5%, sino en qué componentes explican ese crecimiento.

Cuando salarios, jubilaciones y otros compromisos recurrentes ganan participación, el presupuesto adquiere mayor rigidez y disminuye la capacidad del Estado para reasignar recursos ante nuevas necesidades. En este contexto, el comportamiento hasta agosto muestra una Administración Central con mayores desembolsos para sostener gastos permanentes, al mismo tiempo que debe preservar espacio para inversión, salud y otros programas.

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El equilibrio entre estas obligaciones será determinante para mantener la sostenibilidad fiscal sin desplazar partidas con mayor impacto sobre el crecimiento económico.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.