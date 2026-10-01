Gremio pide aclarar plan de unificación de servicios del IPS y hospital regional

La Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos (AERS), a través de su presidenta, Corina Falcón, solicitó al intendente de San Juan Bautista, Ariel Girett (ANR-HC), que gestione ante el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) información sobre el alcance de una reunión mantenida entre autoridades de la previsional, municipales y departamentales.

El pedido de aclaración está relacionado con lo anunciado por el presidente del Consejo de Administración del IPS, Derlis León, sobre un proyecto de complementación con el Ministerio de Salud Pública para reactivar el servicio de terapia intensiva neonatal en la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista.

León había explicado que el proyecto utilizará la infraestructura existente en la sede del IPS de la capital de Misiones, mientras que el Ministerio de Salud Pública aportará especialistas neonatólogos, equipamientos, medicamentos y reactivos necesarios para la atención de recién nacidos que requieran cuidados intensivos.

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En ese sentido, la asociación busca conocer el contenido y alcance de lo conversado, así como el posible impacto en los servicios que actualmente funcionan en la Unidad Sanitaria.

Preocupación por posible unificación de servicios

Uno de los puntos que la AERS solicita aclarar es si existe una intención de unificar los servicios del IPS de San Juan Bautista con el Hospital Regional y destinar el actual local de la previsional exclusivamente al servicio de Neonatología.

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Según señalaron desde la asociación, el espacio edilicio de la Unidad Sanitaria sería insuficiente para mantener consultorios e internación destinados a pacientes con otras necesidades de atención si se implementara dicha modificación.

Por ello, la AERS solicita al intendente Girett que acompañe el reclamo ante el Consejo de Administración del IPS y que se informe a los asegurados sobre el alcance de las decisiones que pudieran adoptarse respecto a la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista.