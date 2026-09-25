IPS anuncia terapia intensiva neonatal para San Juan Bautista mediante convenio con Salud Pública

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, recorrió la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista y anunció que el servicio volverá a contar con una terapia intensiva neonatal mediante un esquema de complementación con el Ministerio de Salud Pública.

León explicó que el proyecto utilizará la infraestructura existente en la sede del IPS, mientras que el Ministerio de Salud aportará especialistas neonatólogos, equipamientos, medicamentos y reactivos necesarios para la atención de los recién nacidos que requieran cuidados intensivos.

“San Juan tiene una hermosa infraestructura y San Ignacio cuenta con profesionales neonatólogos. Con esta complementación vamos a salvar vidas y esperamos volver a tener una terapia intensiva neonatal antes de fin de año”, expresó.

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Para poner en condiciones la infraestructura, que actualmente presenta algunos deterioros, la Gobernación de Misiones y la Municipalidad de San Juan Bautista colaborarán con los trabajos de adecuación. Según indicó León, las reparaciones comenzarían el próximo lunes.

Durante su visita también fue consultado sobre los faltantes de medicamentos y la necesidad de contar con más profesionales de la salud, reclamos que se vienen realizando desde hace varios meses en la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista.

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León reconoció la situación y señaló que el IPS ya firmó varias licitaciones y contratos para la adquisición de medicamentos. Explicó que el desafío ahora es mejorar la logística de distribución para garantizar que los productos lleguen de manera regular a los servicios del interior.

“No sirve que lleguen medicamentos para tres días. La intención es que los medicamentos más necesarios estén disponibles durante todo el mes”, aseguró.

En cuanto a la falta de especialistas, explicó que el IPS también enfrenta dificultades para incorporar profesionales debido a la escasez de médicos especializados en el país.

Señaló que, aún cuando la institución tenga la posibilidad de contratar, en algunos casos no existen especialistas disponibles que puedan trasladarse al interior para prestar servicios.

En ese sentido, mencionó el modelo de complementación aplicado en Ayolas, donde se articulan la infraestructura, los equipamientos y los profesionales de ambas instituciones.

Explicó que un esquema similar se pretende implementar en la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista, pero específicamente para fortalecer la atención neonatal.

Primera visita al interior

El titular del IPS señaló que su recorrido por Misiones constituye su primera visita al interior del país desde que asumió la presidencia de la institución.

Explicó que uno de los principales objetivos es conocer de primera mano las necesidades de los servicios de salud y ajustar la logística para garantizar la distribución de medicamentos.

“Tenemos que hacer que los medicamentos lleguen al interior del país. Ese es nuestro compromiso principal en esta primera etapa”, afirmó.

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El presidente del IPS calificó a la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista como una de las mejores infraestructuras de la previsional en el interior del país.

“El sanjuanino tiene que estar orgulloso de su IPS. De todo lo que recorrimos en el interior, esta es una de las mejores infraestructuras que tenemos”, manifestó.

Añadió que el fortalecimiento de la complementación con Salud Pública permitirá ampliar la capacidad de atención y ofrecer una mejor respuesta a los asegurados del departamento de Misiones.