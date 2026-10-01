Tres militares involucrados en fuerte choque en Ruta 2

El accidente de tránsito ocurrió esta mañana, en plena hora pico, en el carril de ingreso a Asunción, frente a la Comisaría Segunda de Fernando de la Mora.

Por circunstancias que todavía no fueron precisadas, el vehículo impactó con fuerza contra el cordón de concreto que divide ambos sentidos de la Ruta PY02.

El separador evitó que el rodado cruzara hacia el carril contrario, correspondiente a la salida de Asunción.

Tras el impacto, el vehículo quedó en una de las calzadas del carril de ingreso a la Capital, lo que generó inconvenientes para la circulación durante la hora de mayor movimiento vehicular.

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Tres militares viajaban en el vehículo

El conductor fue identificado como Alejandro Ezequiel Cabrera (20). Lo acompañaban Aníbal David Medina Loblein (20) y Ángel Javier Benítez Lucena (19). Los tres ocupantes son militares de la Armada Paraguaya.

De acuerdo con el reporte de la Comisaría Segunda de Fernando de la Mora, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones de gravedad como consecuencia del accidente.

Desde la comisaría mencionada informaron que Cabrera fue sometido a la prueba de alcotest, cuyo resultado fue negativo.

Las circunstancias exactas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo no fueron informadas.

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Tránsito volvió a la normalidad

Luego del accidente, el vehículo fue retirado de la calzada, permitiendo nuevamente la circulación normal por el carril de ingreso a Asunción.

A estas horas, el tránsito sobre la Ruta PY02 ya fluye con normalidad en la zona donde ocurrió el percance.