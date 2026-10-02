A un año del asesinato del Tte. Cnel. Guillermo Moral: no hay imputados en el marco de la investigación

A un año del trágico asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, la abogada de la familia de la víctima, Nidia Pintos, señala que existe muy pocos avances en el marco de la investigación e informó que se presentó ante la Fiscalía para conocer el estado de la causa, de cara a un plazo clave en el proceso judicial.

En cuanto a los ejecutores del crimen, las autoridades lograron identificar a los sospechosos, pero el panorama sigue siendo incierto.

“Hasta el momento, como ustedes saben, los autores materiales fueron identificados: uno se encontró su cuerpo en Ciudad del Este y el otro aún está desaparecido. Aún no se puede saber dónde está. En cuanto a los autores materiales, eso es lo que hay”.

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Sin rastros de los autores intelectuales y poca información oficial

Asimismo, señaló que la situación es aún más compleja al buscar a las personas que habrían ordenado el ataque, ya que hasta la fecha no existen imputados ni detenidos por la autoría moral del caso.

La defensora no ocultó su preocupación por el estancamiento de esta línea de investigación y remarcó: “No sabemos nada, absolutamente nada. La última vez que pude acceder a la carpeta fiscal, que fue hace dos meses atrás, no teníamos nada”, dijo.

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Por otra parte, mencionó que existen dificultades para acceder de forma regular a la documentación judicial y señaló como principal falencia la falta de personal en los despachos judiciales al señalar: “No creo que haya un problema, pero sí están con pocos funcionarios, están de turno, no está el fiscal... Es algo que suele ser normal cuando se trata de una carpeta fiscal con más de 10 tomos”, aseveró.

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Por último, la abogada afirmó que a pesar de haber revisado el expediente en cuatro ocasiones, la carpeta solo registra la toma de algunas declaraciones y la realización de peritajes técnicos a los teléfonos celulares de más de diez personas involucradas, cuyos resultados ya se encuentran a disposición de la Fiscalía; mientras tanto, la familia sigue a la espera de respuestas definitivas.