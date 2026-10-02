Recuerdan al Tte. Cnel. Guillermo Moral como un “héroe de moral intachable”

Este viernes 2 de octubre se cumple un año del homicidio del teniente coronel del Ejército Paraguayo Guillermo Alicio Moral Centurión, asesinado en un atentado perpetrado por dos adolescentes frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

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Si bien los supuestos organizadores y ejecutores materiales del ataque se encuentran privados de su libertad, las investigaciones aún no han logrado determinar con certeza la identidad de los autores intelectuales del crimen. La fecha reabrió el debate sobre el impacto del crimen organizado en las instituciones de seguridad y el legado de integridad que dejó el oficial.

El rechazo al soborno de “Tío Rico”

Moral había denunciado formalmente al coronel Luis María Belotto Quiñónez y su esposa Alba Lidia Ale de Belotto, quienes le ofrecieron dinero para introducir ilegalmente un teléfono celular destinado a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, procesado por el caso A Ultranza Paraguay.

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“Inmediatamente procedí a comunicar al señor director de lo ocurrido. Documentamos y, como es un paso que nosotros sí o sí tenemos que hacer, hicimos un informe desde el momento en que llegó la señora hasta la revisión del paquete en sí y lo que se encontró adentro”, detallaba la declaración del oficial.

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El teniente coronel sostuvo su postura de rechazar los fondos ofrecidos por la red criminal y ratificar la denuncia ante los tribunales, hecho que aparentemente desencadenó el ataque mortal en su contra meses después.

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“Un héroe de esta época”, dice el ministro de Defensa

Consultado sobre la fecha conmemorativa, el ministro de Defensa Nacional, general (SR) Óscar González, expresó el dolor que embarga a las Fuerzas Armadas y catalogó a Moral como un referente ético insustituible.

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“El coronel Moral es nuestro héroe. Nosotros tenemos la obligación de honrar su memoria demostrando dos cosas fundamentales: una moral intachable y una valentía incuestionable. Nos sentimos orgullosos de tener a un héroe de esta época integrante de las Fuerzas Armadas de la Nación”, manifestó el titular de Defensa.

Marset, Bolivia y el escenario regional

El aniversario del crimen coincide con un escenario de múltiples operativos de seguridad e investigaciones en países vecinos como Bolivia, donde autoridades judiciales, policiales y políticas fueron detenidas en el marco de causas que tienen que ver A Ultranza y con el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

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Sobre la posibilidad de que estas investigaciones tengan ramificaciones o réplicas en territorio paraguayo, el ministro González garantizó la predisposición de las fuerzas militares para colaborar con la Justicia local e internacional.

“Las fuerzas de seguridad del Paraguay están en contacto y coordinación muy cercana con sus pares de Bolivia. Todo lo que nosotros tengamos que hacer para esclarecer lo que atañe a este y a otros esquemas criminales, lo vamos a hacer sin dudar un segundo. Las veces que tuvimos que enfrentar al crimen organizado no dudamos ni miramos las consecuencias, sino la misión de cooperar con la seguridad de nuestros conciudadanos”, concluyó el ministro.