Hugo Javier: reportan “franca mejoría” y explican origen de su meningitis

El exgobernador de Central Hugo Javier González cumple 13 días de internación en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) luego del confuso incidente registrado en su celda de la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza. Tras ingresar en estado crítico, intubado y con un traumatismo de cráneo, el equipo médico reporta avances sumamente alentadores en su estado general.

El director del HNI, doctor Miguel Ferreira, confirmó que el paciente amaneció este fin de semana con signos vitales estables y una destacada recuperación neurológica. “Neurológicamente cada día va mejorando. Él mueve los cuatro miembros, entiende cuando uno le habla”, destacó el profesional.

Asimismo, explicó que, aunque actualmente utiliza traqueostomía y no posee tono de voz, se comunica mediante lectura labial y ya logra alimentarse por sus propios medios sin presentar episodios febriles.

Franca disminución de la inflamación cerebral

Respecto a las secuelas del traumatismo encéfalo craneano sufrido en prisión, el director médico indicó que los estudios muestran un panorama favorable.

“Se reabsorbió la sangre que tenía dentro del cerebro. El edema que tenía dentro del tejido neuronal también está en franca disminución”, detalló Ferreira, agregando que el catéter intracraneal que le había sido colocado ya fue retirado días atrás.

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Ante este escenario, el profesional se mostró optimista respecto a una recuperación completa: “Ojalá que no quede con ninguna secuela. Ojalá que quede totalmente normal, porque cada día está mejor”, dijo el profesional a la 1020 AM.

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Sinusitis y trauma: la causa de la meningitis

Otro punto abordado por Ferreira fue el origen de la meningitis que afectó al exanimador durante su internación. Según explicó el especialista, la infección no surgió de forma aislada, sino como una complicación derivada de una afección previa de las vías respiratorias superiores.

“Nosotros hicimos el diagnóstico en el día de su ingreso al hospital. Él estaba cursando un cuadro de vías respiratorias altas, específicamente una sinusitis. Creemos que su meningitis fue consecuencia de la sinusitis, porque tuvo un trauma a nivel de la cavidad orbitaria y probablemente la bacteria, a través de esa vía, llegó al cerebro”, precisó Ferreira.

Esta conclusión coincide con la primera hipótesis que sostenía que la bacteria ingresó al tejido cerebral tras el traumatismo o caída sufrida en el penal.

Investigación fiscal en curso

Hugo Javier González fue derivado de urgencia desde la penitenciaría La Esperanza hace casi dos semanas. En un primer momento se informó que el recluso habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV); sin embargo, tras las primeras revisiones, los médicos del Hospital Nacional de Itauguá advirtieron lesiones físicas que les generaban “sospechas”.

Ante las discrepancias, se requirió la intervención inmediata de peritos forenses y de la Fiscalía para determinar las causas exactas del hecho, esclarecer las circunstancias de las lesiones dentro del recinto penitenciario y deslindar responsabilidades, mientras el exjefe departamental continúa su proceso de rehabilitación.

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