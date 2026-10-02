Bullying en colegio de Asunción: esto revela el MEC sobre brutal agresión a alumna

Una adolescente de 17 años fue agredida por un grupo de estudiantes en la vía pública, el viernes pasado. Todas las involucradas serían del Colegio República Argentina, ubicada en la calle Cerro Corá y Constitución de Asunción.

La madre de la víctima denunció que desde hace un año venía denunciando ante las autoridades de la institución situaciones de supuesto acoso escolar contra su hija y cuestionó que el protocolo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no haya sido activado de manera inmediata.

El caso tomó estado público luego de la viralización de videos en redes sociales en los que se observa a varias adolescentes golpeando a la estudiante.

Según la madre, su hija sufrió lesiones físicas y afectaciones psicológicas y actualmente no asiste a clases por temor.

Lea más: Video: denuncian brutal agresión de cuatro estudiantes contra una alumna de 17 años

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Video muestra agresión a estudiante

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a un grupo de tres o cuatro alumnas agrediendo a la estudiante en la vía pública.

En el video se registran golpes, patadas y tirones de cabello hasta que un conductor que circulaba por la zona desciende de su vehículo e interviene para separar a las adolescentes.

Según la información proporcionada por el MEC, el hecho ocurrió el viernes pasado en inmediaciones del Colegio República Argentina.

No es un hecho aislado, según la madre

La madre de la víctima afirmó que la agresión no constituye un hecho aislado y aseguró que desde hace aproximadamente un año acudía a la dirección de la institución para denunciar situaciones de supuesto acoso escolar que involucraban a su hija.

“Le agarraron de espaldas, de sorpresa, a mi hija y le agredieron brutalmente”, lamentó.

La madre afirmó, además, que cuenta con documentación que respaldaría las denuncias que, según su versión, presentó previamente ante las autoridades del colegio.

Madre denuncia falta de activación del protocolo

Uno de los principales cuestionamientos de la madre apunta a que la institución educativa no habría comunicado ni activado de inmediato el protocolo correspondiente ante la situación de violencia.

“Lo que más me dolió como mamá es que no se activó ningún protocolo y esto ya va desde el año pasado”, manifestó.

Según su relato, recién después de que los videos de la agresión comenzaron a difundirse masivamente en redes sociales se activaron las medidas correspondientes.

Adolescente agredida no volvió a clases

La mujer señaló que su hija permanece en su casa y no quiere regresar al colegio por temor a sufrir una nueva agresión, mientras que las adolescentes señaladas como responsables continúan asistiendo a la institución.

La madre también sostuvo que una de las estudiantes que habría encabezado la agresión ya habría protagonizado otros episodios de violencia contra compañeras.

Madre presentó denuncia ante Fiscalía

La familia de la adolescente también recurrió a la Justicia. La madre presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por la agresión sufrida por su hija.

La directora general de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del MEC, Sonia Escauriza, confirmó que la Fiscalía intervino en el caso, aunque señaló que hasta el momento no contaba con un agente fiscal designado, según la información que manejaba.

Escauriza indicó, además, que los antecedentes relacionados con la actuación del director del colegio fueron remitidos a la Asesoría Jurídica del MEC.

MEC intervino recién tras difusión de videos

La funcionaria confirmó que tomó conocimiento del caso recién después de que un comunicador le hiciera llegar los videos de la agresión.

Según Escauriza, ni la directora departamental ni la supervisora regional habían recibido información sobre el hecho ocurrido el viernes.

A partir de ese momento, el MEC dispuso la intervención de funcionarios en la institución educativa para verificar lo ocurrido y recabar información. “Esto sucedió viernes. Con una llamada telefónica pudieron haber avisado a la supervisión. Cosa que no sucedió”, cuestionó.

La funcionaria sostuvo que las autoridades educativas deben comunicar este tipo de situaciones dentro del plazo establecido por el protocolo y cuestionó que la cartera educativa haya tomado conocimiento del caso recién a través de la difusión pública de las imágenes.

Denuncia previa de supuesto acoso

En paralelo a la denuncia de la familia de la estudiante agredida, el MEC maneja una segunda versión sobre los antecedentes del conflicto.

Escauriza señaló que, de acuerdo con lo manifestado por la madre de una de las adolescentes señaladas como agresoras, su hija habría sido víctima de supuesto acoso por parte de la estudiante que posteriormente fue agredida.

Según esta versión preliminar, la madre de una de las involucradas habría comunicado anteriormente la situación a un profesor y al director de la institución.

Lea más: Alerta en la UNA por acoso sexual y digital: Ministerio de la Mujer interviene tras denuncias

MEC debe corroborar ambas versiones

La funcionaria aclaró que estos datos todavía deben ser corroborados y que el MEC aún no había conversado con la madre de la adolescente señalada como agresora ni con el director del colegio para confirmar si existieron denuncias previas.

Añadió que, por ese motivo, las autoridades educativas buscan determinar si efectivamente hubo una denuncia anterior, cómo fue atendida por la institución y qué medidas fueron adoptadas.

Investigan responsabilidades de autoridades

Remarcó que el MEC también analiza la actuación de docentes y autoridades de la institución educativa en caso de que se confirme que existieron denuncias previas de acoso y que estas no fueron atendidas de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Explicó que la investigación deberá determinar, además, por qué el hecho de violencia ocurrido el viernes no fue comunicado oportunamente a las autoridades educativas correspondientes.

Escauriza sostuvo que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de actuar ante los primeros indicios de acoso y evitar que estas situaciones sean minimizadas o naturalizadas.

¿Cómo funciona el protocolo ante violencia escolar?

Escauriza explicó que, ante una situación de violencia o acoso escolar, la institución debe verificar inicialmente si la víctima necesita atención médica y comunicar el hecho a sus padres.

Posteriormente, las autoridades cuentan con un plazo de hasta 72 horas para recabar información sobre lo ocurrido y comunicar la situación a las instancias superiores correspondientes, según explicó la representante del MEC.

“Ante el menor indicio de acoso escolar, se tiene que trabajar”, sostuvo Escauriza, quien afirmó que existe una tendencia de algunas instituciones y directivos a minimizar situaciones de acoso y a evitar la activación de los protocolos.

La directora del MEC señaló, además, que ya existen antecedentes de directores de instituciones educativas privadas que enfrentan procesos penales por la falta de activación oportuna de los protocolos ante situaciones de acoso escolar.

MEC cuestiona que se minimice la agresión

Tras la agresión, una de las adolescentes aparentemente involucrada en el hecho realizó una transmisión en vivo en redes sociales en la que minimizó lo ocurrido. “Después de ese moquete, todos se quieren pelear. Nuestra pelea fue chupete, solo porque había cámaras se nos pilló todo”, expresó, según el contenido difundido.

La directora general de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del MEC cuestionó este tipo de expresiones y sostuvo que tanto en las instituciones educativas como en las familias se debe trabajar para evitar que las situaciones de violencia sean minimizadas o naturalizadas.

La funcionaria calificó de “preocupante” la actitud posterior de la adolescente y señaló que requiere acompañamiento ante este tipo de conductas.

Escauriza también advirtió que la adolescente, de 16 años, podría enfrentar eventuales consecuencias en el ámbito de la Justicia, dependiendo de lo que determine la investigación sobre su participación en el hecho.