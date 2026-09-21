Alerta en la UNA por acoso sexual y digital: Ministerio de la Mujer interviene tras denuncias

La alarma se encendió luego de una nota emitida por la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (FEUNA), que expuso casos de violencia digital, acoso sexual y manipulación de imágenes mediante Inteligencia Artificial, primero en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (Fada) y luego también en otras unidades académicas.

Ante la gravedad de los hechos que afectan a las estudiantes de la universidad pública, el Rectorado y el Decanato de Arquitectura anunciaron la apertura de un canal único de denuncias y la remisión de los antecedentes a las autoridades competentes, incluyendo al Ministerio Público.

Las denuncias llegaron hasta el Ministerio de la Mujer, que emitió un pronunciamiento en el que manifestó su firme rechazo a toda forma de violencia contra las universitarias. Recordó que las conductas denunciadas podrían configurar hechos punibles de violencia telemática, contemplados en la ley.

Además, la cartera estatal hizo un llamado categórico a la ciudadanía a no difundir ni amplificar las imágenes o contenidos privados, para no profundizar el daño a las afectadas, poniendo a disposición su canal de orientación psicológica y legal a través de la Línea 137 (gratuita).

Las cuatro medidas propuestas por el rectorado de la UNA ante las denuncias:

Mesa de Trabajo Institucional: Se conformará e instalará de manera inmediata un espacio de diálogo integrado por representantes del Rectorado, la FEUNA y los Centros de Estudiantes para coordinar una respuesta unificada y efectiva en todo el campus.

Atención y acompañamiento a víctimas: La Asesoría Jurídica y la Dirección de Bienestar Estudiantil articularán la recepción de casos, brindando orientación, contención y seguimiento, bajo estrictos protocolos de confidencialidad para evitar la revictimización.

Comunicación y articulación institucional: Se remitirán formalmente los antecedentes a los organismos del Estado competentes, incluyendo la Unidad Especializada de Delitos Informáticos y de Violencia Familiar del Ministerio Público, el Departamento de Cybercrimen de la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer.

Investigación y debido proceso: Cada situación reportada será canalizada por las vías correspondientes, garantizando el debido proceso interno y derivando los expedientes a la justicia ordinaria en los casos que corresponda.

Ministerio de la Mujer exige sanciones y la ministra ofrece contención

En paralelo al comunicado institucional, la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, se pronunció a través de sus redes sociales, ante la gravedad de los hecho que afectan a estudiantes.

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“Ante mensajes en esta red, que alertan sobre probables situaciones de acoso y violencia contra estudiantes de universidades de Asunción, estamos atentas para orientación legal y acompañamiento psicológico. No duden en escribir o llamar #137 SOS Mujer o (0961) 137-137″, expresó la secretaria de Estado.

La cartera a su cargo recordó que, el acoso sexual e imágenes manipuladas en entornos digitales constituyen agresiones severas protegidas por la Ley N.° 5777/16, “De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia” . La entidad instó a las autoridades universitarias a garantizar espacios seguros y libres de revictimización durante todo el proceso de indagación.

“Mi foto estaba en la publicación donde pedían contenido”: el testimonio de una afectada

Camila Bullón, presidenta del centro de estudiantes de la Facultad Politécnica, es una de las que encabeza las gestiones gremiales que exigen respuestas institucionales, pero, además, vive de primera mano la exposición en las plataformas.

La estudiante relató que desconocidos tomaron fotografías que ella misma había publicado en su cuenta personal de Instagram, para subirlas a una página web y solicitar que otros usuarios aportaran material íntimo sobre ella. “Lastimosamente soy una de las afectadas. Mi foto estaba en la publicación donde pedían contenido”, expresó.

“Se trata de una página web vieja ya, pero que tiene un dominio en Paraguay y que actualmente está siendo utilizado por personas para subir contenidos de estudiantes de la UNA, de al menos tres Facultades ya identificadas, incluyendo a diversas carreras”, expresó. La filtración de estas imágenes comenzó el viernes y explotó durante el fin de semana. Ahora ya hay grupos en aplicaciones como Telegram y Whatsapp donde circulan estos contenidos.

Indicó que “afortunadamente” no se filtró nada más sobre su contenido personal, pero “hubo casos de compañeras donde sí se filtraron imágenes o les llegaron a hacer montajes con IA, que es lo más preocupante”.

Estudiantes piden Justicia y expulsión de los responsables

A través de las redes sociales, alumnas y alumnos de distintas unidades académicas de la UNA, exigieron a las autoridades no solamente que los casos sean derivados ante la Fiscalía, sino que en caso de identificar a supuestos alumnos responsables de publicar este tipo de contenido, que sean expulsados de la casa de estudios.

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“En la web y en Telegram los usuarios ingresan de forma anónima y así es que piden o suben los contenidos, al menos no tienen un usuario visible, aunque entendemos que a través de la dirección de IP podrían ser identificados”, expresó Camila Bullón.

En redes como X o Facebook circulan publicaciones de quienes serían presuntamente algunos de los que solicitan contenido, o sea, de los presuntos autores de estas divulgaciones irregulares. Serían estudiantes de diversas facultades de la UNA.

Violencia de género: ¿Dónde denunciar?

Ante el caso que alarma en las unidades de la UNA, las personas que deseen realizar sus denuncias, disponen de estos canales oficiales: