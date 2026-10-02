Luque: Padres de alumnos de centro educativo piden intervención

Los padres y tutores del Centro Educativo de Alto Rendimiento de Luque piden que la institución sea intervenida de manera urgente debido a varias irregularidades que fueron halladas. Sostienen que políticos manipulan el manejo interno de la institución.

Entre las irregularidades que hallaron los padres están el constante bullying hacia ciertos alumnos del primer año de las especialidades que este año iniciaron sus actividades académicas y la nula activación del protocolo orientado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para estos casos.

A esto se suman la falta de higiene de los sanitarios de la institución y la pésima infraestructura de estos espacios, que, según indican los padres, ponen en peligro la salud de los alumnos.

Lilia Pérez, madre de la alumna que fue víctima de bullying en más de una oportunidad, denunció el hecho y lamentó que hasta la fecha las autoridades de la institución no le hayan dado ninguna respuesta. “Los hostigamientos siguen en contra de mi hija, e incluso de otros alumnos. No tenemos respuestas por parte de las autoridades, porque todo se maneja con amigos de la política”, reclamó.

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Mencionó, igualmente, que la institución no mantiene una comunicación con los padres para esclarecer los hechos o bien para informar sobre lo ocurrido con su hija. “Intenté comunicarme con la directora en más de una ocasión, pero no obtuve respuesta. Tampoco se emitió un comunicado al respecto”, refirió la madre.

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Por otro lado, otros tutores de los estudiantes denunciaron el pésimo estado de ciertos lugares de la infraestructura del centro educativo. Apuntaron a que los baños se encuentran en un total deterioro y eso pone en peligro la salud de los estudiantes. Igualmente, mencionaron que ciertas zonas de los pabellones de la institución están invadidas por palomas que defecan en los pasillos.

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Juliana Fleitas reclamó el desorden y la falta de interés por parte de la institución para dar retorno ante las quejas de los padres. “Es por eso que nosotros pedimos la inmediata intervención de la institución, porque incluso en las elecciones de los cargos de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE) hubo irregularidades. Los baños no se pueden utilizar, los jóvenes tienen que salir a utilizar el baño de una estación de servicio que queda a cuadras de este lugar”, expresó.

Trasladamos las denuncias de los padres a la directora de la institución, la encargada de Despacho, Maricel Zorrilla, quien expresó que activaron el protocolo correspondiente en el caso del bullying. Por otro lado, mencionó que están trabajando en la mejora de la infraestructura del centro educativo con relación a las quejas hechas por los padres.