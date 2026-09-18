Cocina comedor de Hambre Cero sigue en la dirección de una escuela en Itacurubí del Rosario

Los miembros de la comunidad educativa de la Escuela Básica Nº 1884 Doña Eusebia Cáceres, de la colonia Gral. Cáceres del municipio de Itacurubí del Rosario, aseveraron que desde la implementación del programa Hambre Cero tuvieron que improvisar un espacio en la dirección debido a que la institución no dispone de un lugar adecuado para la cocina comedor.

El director de la escuela, profesor Osvaldo Lezcano, comentó que hace más de un año vienen gestionando con la supervisión de área, la Municipalidad de Itacurubí y la Gobernación de San Pedro la construcción de una cocina con comedor para el programa Hambre Cero, pedido que hasta la fecha no se ha podido concretar.

Al respecto, el docente subrayó que la institución escolar requiere de una sala equipada en buena forma donde las encargadas de la cocina puedan trabajar cómodamente en la elaboración de los alimentos que sirven a los niños diariamente. Además de que haya suficiente espacio físico para resguardar los productos que se utilizan en el almuerzo, refirió.

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“Como responsable de la dirección del local educativo, pido a las autoridades de las instituciones encargadas de la construcción de la cocina comedor o cocina depósito del programa Hambre Cero que traten de priorizar nuestro pedido, teniendo en cuenta que desde el 2025 la dirección se ha convertido en la cocina del programa, por lo que urge contar con una sala independiente donde se pueda elaborar los alimentos”, agregó Lezcano.

Está en la lista de construcción

Sobre el caso, el intendente municipal de esta ciudad, Raúl Soria, ANR HC, anunció que el pedido se encuentra en la lista de las próximas obras a ser construidas en el marco del programa Hambre Cero.

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Por su parte, la encargada de la Secretaría de Educación de la Gobernación de San Pedro, Liz Rodi, comunicó que el gobierno departamental hará todo lo posible para que se pueda dar respuesta al reclamo de la comunidad educativa.

La Escuela Básica Nº 1884 Doña Eusebia Cáceres, de la colonia Gral. Cáceres, funciona con 60 alumnos desde el jardín de infantes hasta el 6º grado en los turnos mañana y tarde, dispone de cuatro aulas, más una dirección que desde el 2025 se utiliza como cocina comedor del programa Hambre Cero.