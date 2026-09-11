Curuguaty: indígenas solicitan la refacción de un puesto de salud en riesgo de colapso

La comunidad Río Verde, perteneciente a la parcialidad Ava Guaraní, queda distante a 60 kilómetros de la ciudad de Curuguaty, con una población aproximada de 130 familias.

Aparte del pedido de arreglo del local sanitario, las familias del lugar solicitan el suministro de equipos básicos, contratación de personal de blanco y más acompañamiento de la dirección de la XIV Región Sanitaria.

El coordinador de las comunidades indígenas de la zona, Fredi Méndez y el lider Eusebio Vera, informaron que el puesto de salud de Río Verde necesita de una rápida intervención, teniendo en cuenta que la infraestructura edilicia se encuentra bastante deteriorada y ya no está en condiciones para su utilización, por lo que solicitan a las autoridades del Ministerio de Salud ver la forma de dar una respuesta favorable a sus reclamos.

Agregaron asimismo, que el local sanitario fue construido por la Gobernación departamental de Canindeyú en 2010 y desde ese tiempo el edificio nunca fue sometido a ningún tipo de mantenimiento por parte de las instituciones correspondientes.

También informaron que el puesto sanitario solamente cuenta con una agente comunitaria de salud que se encarga de realizar los relevamientos de datos de los pacientes que posteriormente son enviados al hospital de Curuguaty para sus consultas médicas con los profesionales de blanco del nosocomio.

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Comunidades aledañas

En ese contexto, manifestaron que las familias del asentamiento y comunidades aledañas vienen insistiendo hace tiempo al Ministerio de Salud y a la dirección regional el mejoramiento del edificio, además de la contratación de por lo menos una licenciada en enfermería para que se pueda mejorar la atención de las personas que constantemente acuden a este lugar.

“En nuestro puesto de salud no solamente se recibe a los pobladores de Río Verde, también hay otras comunidades cuyos habitantes utilizan el servicio, por más que no cuente con los equipamientos necesarios y personal especializado del área de la salud”, subrayó el referente principal de las comunidades de nativos, Fredi Méndez.

Informe en el Ministerio

Por su parte, el director de la XIV Región Sanitaria, Dr. Derlis Romero, comentó que el caso de la comunidad de Río Verde ya fue remitido al Ministerio de Salud y que se está esperando el resultado de las autoridades sobre el pedido, teniendo en cuenta que todos los reclamos referentes a la salud se resuelven a nivel central.