Día Nacional del Odontólogo: Inversión histórica y salud bucodental inclusiva en Paraguay

En conmemoración del Día de la Odontología Latinoamericana, celebrado cada 3 de octubre desde 1917 tras el congreso de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) reitera su compromiso con una atención preventiva, integral y accesible para toda la ciudadanía.

Bajo el lema de que una sonrisa sana es un derecho de todos, la cartera sanitaria resalta los avances logrados en los últimos tres años, respaldados por una inversión de G. 71.049.741.132 destinada a insumos odontológicos.

El impacto de esta gestión se refleja en varios ejes clave de infraestructura, equipamiento y atención directa a la población:

Consultorios inclusivos: Se habilitaron 20 espacios de atención diferenciada en 14 regiones sanitarias, adaptados especialmente para personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas, pacientes oncológicos y personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Modernización tecnológica: Se incorporaron 188 sillones odontológicos de última generación, optimizando la infraestructura y la capacidad operativa en los establecimientos de salud pública.

Prevención escolar: A través del programa “Caries Cero en las Escuelas”, se intensificó la educación preventiva para niños de 5 a 12 años. Ya se distribuyeron 53.276 kits de higiene bucal en lo que va del 2026, y se proyecta la entrega de otros 82.000 antes de finalizar el año.

Desplazamiento territorial: La Brigada Móvil de Salud Bucodental llegó a 45 comunidades, brindando 922 consultas que abarcaron procedimientos preventivos, terapéuticos y de rehabilitación.

Atención masiva: Entre agosto de 2023 y agosto de 2026, la red de odontología del MSPBS concretó más de 2.572.000 atenciones.

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Gestión basada en resultados y enfoque humano

Por su parte, la Dirección Nacional de Salud Bucodental trabaja articuladamente con los Consejos de Salud de todo el país para implementar indicadores de atención orientados a grupos prioritarios, primera infancia y población escolar, potenciando el uso de los Fondos basados en resultados sanitarios (FOBARES).

Con estas acciones, el Gobierno nacional reafirma su misión de garantizar que la salud bucodental sea inclusiva, de calidad y llegue a cada rincón del territorio paraguayo.