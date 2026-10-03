Elecciones municipales: Polémica por cámaras en locales de votación en Pedro Juan Caballero

Los abogados Asunción Basualdo y Claudio Loreiro, apoderados del PLRA para las Elecciones Municipales 2026, denunciaron la supuesta instalación de cámaras en los locales de votación de Pedro Juan Caballero por parte de la Asociación Nacional Republicana.

Justificaron la denuncia alegando que el hecho constituye una forma de presionar y coaccionar a los electores. “Viola el principio del voto secreto y se coacciona al elector, a través de las cámaras”, dijo Basualdo.

Por su parte, el gobernador de Amambay, Juan Acosta (ANR), manifestó que las cámaras ya estaban instaladas con anterioridad y que no apuntan hacia donde será puesto cada “cuarto oscuro”.

Dada la situación, los fiscales Santiago Martínez, designado para delitos electorales en Amambay; y Ángel Noguera, de la unidad especializada en lo electoral, se presentaron la Escuela José María Argaña para realizar una inspección.

No se observaron irregularidades, según fiscal

El fiscal Martínez indicó que, tras la verificación de las cámaras, se concluyó que los dispositivos ya estaban instalados con anterioridad y que no amerita realizar ninguna alteración al respecto.

Para las Elecciones Municipales 2026 hay 119.843 votantes habilitados en los seis distritos de Amambay; de esa cantidad, 79.200 pertenecen a la ciudad de Pedro Juan Caballero.

La puja en la capital departamental es entre Ronald Acevedo (PLRA), quien busca la reelección como jefe comunal; y Luis Guillén (ANR-HC), quien busca el cargo con apoyo del gobernador Juan Acosta.