Nacionales
03 de octubre de 2026 a la - 09:35

Premian a estudiantes destacados en las Olimpiadas de Matemática en Misiones

Niños con chaquetas rojas y blancas, sonriendo y serios, en ceremonia con medallas. Mujer detrás con vestido blanco y negro.
Estudiantes destacados de Misiones recibieron sus reconocimientos durante la premiación de Omapa.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Estudiantes que participaron de las Olimpiadas de Matemática recibieron sus reconocimientos durante la premiación infantil y departamental de la Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos (Omapa). Ahora se preparan para representar al departamento la próxima semana en Concepción.

Por Jesús Riveros
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Durante esta jornada se realizó la premiación correspondiente a la 23.ª edición de la Olimpiada Infantil de Matemática y a la 38.ª edición de la Olimpiada Juvenil de Matemática.

La actividad reunió a estudiantes, padres de familia, docentes, instructores y autoridades educativas, que destacaron el esfuerzo de los participantes y el acompañamiento de las familias durante las diferentes etapas de la competencia.

El coordinador de OMAPA Misiones, Luis Maidana, agradeció a los directores, docentes y padres de familia que hicieron posible la realización de las diferentes actividades y resaltó el acompañamiento de las instituciones.

“Quiero agradecer a todas las personas, directores, compañeros docentes y padres de familia que hicieron posible llegar a disfrutar de esta hermosa fiesta académica”, expresó.

Maidana también destacó el apoyo de la Dirección Departamental de Educación, la Municipalidad y la Gobernación, además del trabajo de una comisión de padres que sostiene el programa de OMAPA en San Juan Bautista.

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Instructores trabajan de forma voluntaria

El coordinador también reconoció el trabajo de los instructores que acompañan a los estudiantes durante los talleres realizados los sábados y en sus tiempos libres.

Mencionó a los profesores Gustavo Medina, Aquiles Ayala y Francisco Maidana, además del joven olímpico Santiago Alfonso, quien también colabora con la instrucción de los talleres.

“La mayor recompensa para nosotros, los instructores, es ver a los estudiantes participantes triunfar, representar a su familia, a su comunidad y a su institución”, expresó.

Destacan el acompañamiento de las familias

La directora departamental de Educación de Misiones, Felisa López, destacó el compromiso de la institución con esta actividad pedagógica y valoró especialmente el acompañamiento de los padres y docentes.

Grupo de niños con medallas y certificados en un ambiente festivo, algunos adultos observan y apoyan la premiación.
Los participantes durante la premiación de las Olimpiadas de Matemática de Omapa Misiones.

“Desde la Dirección Departamental de Educación nos sentimos fuertemente comprometidos con esta actividad pedagógica, porque este es un espacio brindado para nuestros niños y nuestros jóvenes”, señaló.

López sostuvo que la formación de los estudiantes es un compromiso de todos y resaltó el papel de las familias en el proceso educativo.

“Nos están enseñando que las matemáticas nos ayudan a resolver la vida cotidiana, los problemas y a no rendirse jamás”, manifestó.

Los estudiantes clasificados continuarán ahora su preparación para representar a Misiones en la ronda nacional de la Olimpiada de Matemática, que se desarrollará la próxima semana en Concepción.

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