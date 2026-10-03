Premian a estudiantes destacados en las Olimpiadas de Matemática en Misiones

Durante esta jornada se realizó la premiación correspondiente a la 23.ª edición de la Olimpiada Infantil de Matemática y a la 38.ª edición de la Olimpiada Juvenil de Matemática.

La actividad reunió a estudiantes, padres de familia, docentes, instructores y autoridades educativas, que destacaron el esfuerzo de los participantes y el acompañamiento de las familias durante las diferentes etapas de la competencia.

El coordinador de OMAPA Misiones, Luis Maidana, agradeció a los directores, docentes y padres de familia que hicieron posible la realización de las diferentes actividades y resaltó el acompañamiento de las instituciones.

“Quiero agradecer a todas las personas, directores, compañeros docentes y padres de familia que hicieron posible llegar a disfrutar de esta hermosa fiesta académica”, expresó.

Maidana también destacó el apoyo de la Dirección Departamental de Educación, la Municipalidad y la Gobernación, además del trabajo de una comisión de padres que sostiene el programa de OMAPA en San Juan Bautista.

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Instructores trabajan de forma voluntaria

El coordinador también reconoció el trabajo de los instructores que acompañan a los estudiantes durante los talleres realizados los sábados y en sus tiempos libres.

Mencionó a los profesores Gustavo Medina, Aquiles Ayala y Francisco Maidana, además del joven olímpico Santiago Alfonso, quien también colabora con la instrucción de los talleres.

“La mayor recompensa para nosotros, los instructores, es ver a los estudiantes participantes triunfar, representar a su familia, a su comunidad y a su institución”, expresó.

Destacan el acompañamiento de las familias

La directora departamental de Educación de Misiones, Felisa López, destacó el compromiso de la institución con esta actividad pedagógica y valoró especialmente el acompañamiento de los padres y docentes.

“Desde la Dirección Departamental de Educación nos sentimos fuertemente comprometidos con esta actividad pedagógica, porque este es un espacio brindado para nuestros niños y nuestros jóvenes”, señaló.

López sostuvo que la formación de los estudiantes es un compromiso de todos y resaltó el papel de las familias en el proceso educativo.

“Nos están enseñando que las matemáticas nos ayudan a resolver la vida cotidiana, los problemas y a no rendirse jamás”, manifestó.

Los estudiantes clasificados continuarán ahora su preparación para representar a Misiones en la ronda nacional de la Olimpiada de Matemática, que se desarrollará la próxima semana en Concepción.

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