Anuncian lluvias intensas, tormentas y posibles granizos para siete departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo aviso meteorológico advirtiendo sobre la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo durante las primeras horas de la tarde de este domingo.

De acuerdo con el reporte oficial, las celdas de tormenta persisten sobre la zona de cobertura, registrando una alta probabilidad de lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes.

Asimismo, el pronóstico advierte sobre la presencia de ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos en áreas específicas.

El fenómeno afectará principalmente a zonas del norte de la Región Oriental y el Chaco, abarcando de forma puntual a los siguientes departamentos:

Concepción

Norte de San Pedro

Amambay

Noroeste de Canindeyú

Este y noroeste de Pdte. Hayes

Este de Alto Paraguay

Suroeste de Boquerón

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Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles inconvenientes derivados de los fuertes vientos y la intensidad de las precipitaciones en las zonas alertadas.