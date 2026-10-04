Clima
04 de octubre de 2026 a la - 12:33

Anuncian lluvias intensas, tormentas y posibles granizos para siete departamentos

Cielo nublado y oscuro con cerca metálica en primer plano, reflejando la inminente tormenta en un área urbana vacía.
Las nubes oscuras, que anuncian tormentas, van tomando el cielo en varios departamentos. Fernando Romero

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un aviso de alerta por tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y probable caída de granizos que afectarán al norte de la Región Oriental y el Chaco.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo aviso meteorológico advirtiendo sobre la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo durante las primeras horas de la tarde de este domingo.

De acuerdo con el reporte oficial, las celdas de tormenta persisten sobre la zona de cobertura, registrando una alta probabilidad de lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes.

Asimismo, el pronóstico advierte sobre la presencia de ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos en áreas específicas.

El fenómeno afectará principalmente a zonas del norte de la Región Oriental y el Chaco, abarcando de forma puntual a los siguientes departamentos:

  • Concepción
  • Norte de San Pedro
  • Amambay
  • Noroeste de Canindeyú
  • Este y noroeste de Pdte. Hayes
  • Este de Alto Paraguay
  • Suroeste de Boquerón

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Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles inconvenientes derivados de los fuertes vientos y la intensidad de las precipitaciones en las zonas alertadas.