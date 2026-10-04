Despliegue de emergencia: envían contingente SAR en un avión CASA 212 para buscar a Khael

La angustia se apodera del Departamento de Boquerón tras confirmarse la desaparición de Khael Valdez, un niño de tan solo 3 años. El hecho ocurrió en la estancia “Seis de Enero”, ubicada a 70 kilómetros al oeste de General Díaz y a 15 de la frontera con Argentina, cuando la madre le pidió al pequeño juntar huevos en el gallinero, el menor no regresó a la vivienda.

La madre notó con angustia la desaparición del pequeño, y en compañía de personal de la estancia comenzaron las primeras búsquedas. El pequeño lleva desaparecido desde el pasado viernes 02/10 y cuenta con la alerta MAFE, la principal hipótesis de las autoridades sugiere que los desplazamientos del niño se están realizando a pie por sus propios medios.

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Al tratarse de una criatura de tan corta edad, la fragilidad física ante el entorno hostil vuelve crítica cada hora transcurrida.

Despliegue estatal y limitaciones tecnológicas

Ante la emergencia, en la mañana de este domingo se comunicó que que el Estado desplegó un operativo conjunto entre la Policía Nacional, los trabajadores locales y las Fuerzas Armadas.

Desde Asunción despegó un avión CASA 212 para trasladar personal del equipo SAR (Búsqueda y Rescate), reforzando la presencia de helicópteros de la Fuerza Aérea y drones de la Armada Paraguaya que sobrevuelan la zona.

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Sin embargo, el despliegue aéreo choca con una dura brecha tecnológica: las aeronaves no realizan sobrevuelos nocturnos debido a la falta de visores o visores térmicos. Fuentes oficiales confirmaron que actualmente las unidades aéreas no cuentan con esta tecnología imprescindible para rastrear en la oscuridad, lo que obliga a pausar la búsqueda desde el aire al caer la noche.

El reto del terreno y la necesidad del rastrillaje a pie

A la limitación nocturna se suma la geografía del Chaco paraguayo, donde alternan pastizales altos con densos montes bajos.

Según un portavoz de la fuerza pública, el tupido follaje impide la visibilidad hacia el suelo desde los helicópteros, haciendo inviable la detección aérea debajo de los árboles y obligando a sostener el esfuerzo principal de forma manual en la superficie.

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Es en este escenario donde se vuelve evidente que el trabajo decisivo se debe ejecutar a pie. Para peinar cada metro de vegetación cerrada. Efectivos de la fuerza pública (policías, militares, bomberos) quienes mantienen los patrullajes e intentan superar las trabas del terreno para dar con el paradero de Khael.