Alerta Mafe: estas son las personas reportadas como desaparecidas en las últimas horas

La Policía Nacional, a través del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, difundió los afiches oficiales de búsqueda correspondientes a denuncias registradas recientemente en distintas localidades del país.
Las personas buscadas son distintas edades, mayormente adolescentes; aunque se destacan entre ellas un menor de tres años y un adulto mayor, de 84.
Personas buscadas:
Milagros Lucero Ayelen Rojas Noguera (16 años)
- Fecha de desaparición: 02/10/2026
- Vista por última vez: Compañía Pikysyry de la ciudad de Caacupé
- Características físicas: contextura física delgada, cutis trigueña, estatura mediana y cabello color negro
- Vestimenta: básica color verde y pantalón jeans color azul
Braulio Espinola Aranda (84 años)
- Fecha de desaparición: 02/10/2026
- Visto por última vez: Compañía San Antonio, departamento de San Pedro
Delmis Salome Núñez Duarte (16 años)
- Fecha de desaparición: 02/10/2026
- Vista por última vez: Barrio Naranjaisy de la ciudad de Villeta
- Características físicas: contextura física robusta, estatura mediana y cutis morena
- Vestimenta: buzo de color blanco y remera de color gris
Khael Valdez Avalos (3 años)
- Fecha de desaparición: 02/10/2026
- Visto por última vez: en la localidad de San José de los Esteros, departamento de Boquerón
- Vestimenta: abrigo de color azul con diseño del hombre araña, pantalón azul con detalles en rojo y amarillo, y calzados tipo crocs
Fabiana Monserrat Martínez Cabrera (13 años)
- Fecha de desaparición: 02/10/2026
- Vista por última vez: Calle 3 Fronteras del Barrio Salinas, en la ciudad de Ñemby
- Características físicas: contextura física delgada, cutis morena y estatura baja
- Vestimenta: short de color rojo con rayas negras y zapatillas color rosado
Se solicita a la ciudadanía que, ante cualquier dato o información que ayude a dar con el paradero de alguna de estas personas, se comunique a la línea de emergencias 911, al 130, al servicio Fono Ayuda 147 (en caso de niños y adolescentes) o directamente al número del Departamento de Búsqueda de Personas: (0986) 760-083.
Lea más: Asunción, desbordada por el microtráfico pese a masivas incautaciones y detenciones