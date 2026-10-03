Policiales
03 de octubre de 2026 a la - 13:30

Alerta Mafe: estas son las personas reportadas como desaparecidas en las últimas horas

Collage de fotos de rostros de personas de diversas edades
Personas reportadas como desparecidas en las últimas horasGentileza Policía Nacional

Autoridades de la Policía Nacional difundieron afiches de búsqueda con los datos de niños, adolescentes y un adulto mayor cuyo paradero se desconoce. Se apela a la colaboración de la ciudadanía para ubicarlas y que regresen junto a sus respectivas familias.

Por ABC Color
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La Policía Nacional, a través del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, difundió los afiches oficiales de búsqueda correspondientes a denuncias registradas recientemente en distintas localidades del país.

Las personas buscadas son distintas edades, mayormente adolescentes; aunque se destacan entre ellas un menor de tres años y un adulto mayor, de 84.

Personas buscadas:

Milagros Lucero Ayelen Rojas Noguera (16 años)

  • Fecha de desaparición: 02/10/2026
  • Vista por última vez: Compañía Pikysyry de la ciudad de Caacupé
  • Características físicas: contextura física delgada, cutis trigueña, estatura mediana y cabello color negro
  • Vestimenta: básica color verde y pantalón jeans color azul

Braulio Espinola Aranda (84 años)

  • Fecha de desaparición: 02/10/2026
  • Visto por última vez: Compañía San Antonio, departamento de San Pedro

Delmis Salome Núñez Duarte (16 años)

  • Fecha de desaparición: 02/10/2026  
  • Vista por última vez: Barrio Naranjaisy de la ciudad de Villeta
  • Características físicas: contextura física robusta, estatura mediana y cutis morena
  • Vestimenta: buzo de color blanco y remera de color gris
Afiches oficiales difundidos por la Policía con los datos

Khael Valdez Avalos (3 años)

  • Fecha de desaparición: 02/10/2026
  • Visto por última vez: en la localidad de San José de los Esteros, departamento de Boquerón
  • Vestimenta: abrigo de color azul con diseño del hombre araña, pantalón azul con detalles en rojo y amarillo, y calzados tipo crocs

Fabiana Monserrat Martínez Cabrera (13 años)

  • Fecha de desaparición: 02/10/2026
  • Vista por última vez: Calle 3 Fronteras del Barrio Salinas, en la ciudad de Ñemby
  • Características físicas: contextura física delgada, cutis morena y estatura baja
  • Vestimenta: short de color rojo con rayas negras y zapatillas color rosado
Afiches oficiales difundidos por la Policía con los datos de los desaparecidos

Se solicita a la ciudadanía que, ante cualquier dato o información que ayude a dar con el paradero de alguna de estas personas, se comunique a la línea de emergencias 911, al 130, al servicio Fono Ayuda 147 (en caso de niños y adolescentes) o directamente al número del Departamento de Búsqueda de Personas: (0986) 760-083.

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