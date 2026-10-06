Fernando de la Mora: Tejado y tinglado de una escuela quedaron totalmente perforados a causa del granizo

El tejado y el tinglado de la escuela Pitiantuta, ubicada al costado de la Municipalidad de Fernando de la Mora, departamento Central, quedaron con grandes agujeros a causa del intenso granizado que ocurrió el sábado. Como consecuencia, las aulas se llenaron con el agua de lluvia y las clases se tuvieron que suspender desde ayer.

Unos 592 alumnos de la institución educativa desde ayer no asistieron a clases debido a que las actividades presenciales fueron suspendidas, debido a que el establecimiento no está apto para recibir a los estudiantes.

El director de la institución, Sergio Arnaldo Huber Dietrich, lamentó el hecho y explicó que actualmente 22 aulas quedaron inhabilitadas tras la granizada que cayó sobre el tejado el sábado en horas de la noche.

“El techo de todas las aulas quedó totalmente perforado con la caída de granizos. Completamente todo se perdió porque del techo ayer y hoy chorreó el agua de la lluvia, incluso en las paredes constantemente escurre el agua, y todas las aulas están repletas de agua y húmedas”, expresó el director.

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Manifestó que varias aulas están con peligro de derrumbe debido a que todo el tejado quedó afectado por la fuerza con la que cayeron las bolas de hielo.

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El director explicó, además, que los docentes se encuentran en la tarea de limpieza y resguardo de todos los elementos pedagógicos que están en las aulas.

“Estamos cubriendo con hule y carpas todo lo que podemos, porque cada vez que hay lluvia se moja lo que está dentro del aula. Lastimosamente, ya perdimos varios documentos importantes”, lamentó el director Huber.

Desde la institución, emitieron todos los informes al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), e incluso el relevamiento de todo el daño hecho por la naturaleza; sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta por parte de las autoridades del MEC.