Por primera vez, realizan juzgamiento de actas electorales en San Pedro

La puesta en funcionamiento del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de San Pedro representa un desafío para sus integrantes, quienes tendrán a su cargo el análisis y juzgamiento de las actas de los 22 distritos de San Pedro tras las elecciones municipales 2026 del domingo 4 de octubre.

El Tribunal Electoral está integrado por la abogada Laura Villalba, en la presidencia, y los abogados Audilio Vázquez y Luis Centurión, quienes encabezan el proceso de juzgamiento en esta primera elección municipal bajo la nueva circunscripción electoral.

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El órgano electoral tiene su sede en San Pedro de Ycuamandyyú, capital departamental, donde se desarrollan las tareas con participación de los apoderados de las distintas agrupaciones políticas que compitieron en las elecciones.

Este martes se inició oficialmente el juzgamiento de las actas electorales, procedimiento que permitirá verificar y validar los resultados obtenidos en los diferentes locales de votación del departamento.

Según las estimaciones, el proceso abarcará las actas correspondientes a los 22 municipios de San Pedro y podría culminar durante esta semana, siempre dependiendo del desarrollo de las tareas y de las observaciones que puedan presentar los representantes políticos.

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Una vez finalizado el juzgamiento, se procederá a la proclamación de las autoridades electas, con la convocatoria a los intendentes y concejales municipales para la entrega de sus respectivos certificados de proclamación.

Nuevo mapa municipal en San Pedro tras las elecciones del domingo

Las elecciones municipales se desarrollaron en San Pedro sin mayores incidentes, aunque dejaron un escenario político diferente en varios distritos. La ANR perdió algunas administraciones importantes, entre ellas San Pedro de Ycuamandyyú y Santa Rosa del Aguaray, además de no lograr la reelección de varios intendentes colorados.

De acuerdo con los resultados conocidos hasta el momento, el nuevo mapa municipal de San Pedro queda dividido entre 12 administraciones coloradas y 10 opositoras, configurando un escenario político diferente para los próximos años.