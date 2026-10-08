Granizo: postales de gente enfocada y decidida a evitar daños a sus vehículos

“Una vez, pase. Dos, no”. Algo así habrán pensado los dueños de vehículos que, imbuidos del espíritu apocalíptico insuflado por el pronóstico de una tormenta de granizo similar a la del sábado 3 de octubre, echaron mano de colchones, almohadas, planchas de gomaespuma, cartón, plástico... en fin, cuanto tuvieran a mano para evitar que una bola de hielo destroce la chapería o los parabrisas.

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El peculiar ingenio de la gente regaló a quienes se movilizan por Asunción y Central postales que reflejan un legítimo temor a la pérdida y dan un toque pintoresco al rutinario traslado al trabajo.

Hasta estas horas, la mentada tormenta de granizo no llegó. Pero en las calles se pueden ver imágenes como esta:

Una ambulancia cuyas preciadas torretas están protegidas por un colchón, para que puedan seguir refulgiendo y sonando cuando sea necesario un traslado urgente.

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Un coche cuyo dueño decidió no dejar ni un milímetro de superficie expuesto a la ira de los cielos. Cartón, plástico y un fornido colchón se usaron para tapar los parabrisas, el techo, el capó, los faros y hasta los espejos retrovisores.

Llámenlo paranoico o previsor. Pero si la granizada finalmente llega y con la fuerza temida, el auto saldrá indemne y su dueño o dueña sentirá que valió la pena su empeño en acolcharlo.

La misma satisfacción tal vez se apodere del dueño de esta playa de venta de vehículos al aire libre en Lambaré, que tiene mucho que perder si el granizo gigante vuelve a arremeter contra la superficie patria.

Esta persona decidió hacerse de planchas de gomaespuma para cubrir todos los parabrisas de los coches que expone para la venta.

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Todas son ideas válidas, cuando el objetivo es no ver el camino desde esta perspectiva:

¿Y dónde está el granizo?

Las previsiones de tiempo severo se anunciaban en principio para la madrugada de este jueves. Y aunque hay una alerta meteorológica vigente, esto no ocurrió.

Por el momento, el anuncio oficial de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, además de ráfagas de viento moderadas a fuertes.

También existe probabilidad de caída de granizos, por lo que no se descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo.

Todo esto ocurriría en horas de la mañana.