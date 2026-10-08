Nacionales
08 de octubre de 2026 a la - 07:41

Granizo: postales de gente enfocada y decidida a evitar daños a sus vehículos

Automóvil blanco estacionado en la calle, con un sofá marrón en el techo y elementos negros adheridos a la parte trasera.
Un colchón, cajas de cartón, plástico. Todo es válido para proteger los parabrisas, el capó, los faros y los espejos retrovisores del auto que queda expuesto a una posible caída de granizo.Gentileza

El pronóstico apocalíptico de una nueva tormenta de granizo poseyó a algunas personas, que enfocadas y decididas a proteger sus autos, usaron todo lo que encontraron a su alcance como protección. He aquí algunas postales que demuestran su ingenio:

Por ABC Color
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“Una vez, pase. Dos, no”. Algo así habrán pensado los dueños de vehículos que, imbuidos del espíritu apocalíptico insuflado por el pronóstico de una tormenta de granizo similar a la del sábado 3 de octubre, echaron mano de colchones, almohadas, planchas de gomaespuma, cartón, plástico... en fin, cuanto tuvieran a mano para evitar que una bola de hielo destroce la chapería o los parabrisas.

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El peculiar ingenio de la gente regaló a quienes se movilizan por Asunción y Central postales que reflejan un legítimo temor a la pérdida y dan un toque pintoresco al rutinario traslado al trabajo.

Hasta estas horas, la mentada tormenta de granizo no llegó. Pero en las calles se pueden ver imágenes como esta:

Una ambulancia cuyas preciadas torretas están protegidas por un colchón, para que puedan seguir refulgiendo y sonando cuando sea necesario un traslado urgente.

Parte trasera de una ambulancia con la inscripción 'UNIDAD DE TRASLADO' y cruz azul, estacionada en una calle con vegetación.
Si cae granizo, que no rompa las torretas de la ambulancia. Y si para eso es necesario un colchón, pues un colchón se usará.

Un coche cuyo dueño decidió no dejar ni un milímetro de superficie expuesto a la ira de los cielos. Cartón, plástico y un fornido colchón se usaron para tapar los parabrisas, el techo, el capó, los faros y hasta los espejos retrovisores.

Llámenlo paranoico o previsor. Pero si la granizada finalmente llega y con la fuerza temida, el auto saldrá indemne y su dueño o dueña sentirá que valió la pena su empeño en acolcharlo.

Automóvil blanco y negro cubiertos con cartones y plásticos, estacionados en un entorno urbano con hojas caídas alrededor.
Dos vehículos estacionados en la calle son cubiertos para resguardarlos de un posible "bombardeo" de granizo.

La misma satisfacción tal vez se apodere del dueño de esta playa de venta de vehículos al aire libre en Lambaré, que tiene mucho que perder si el granizo gigante vuelve a arremeter contra la superficie patria.

Esta persona decidió hacerse de planchas de gomaespuma para cubrir todos los parabrisas de los coches que expone para la venta.

Reja metálica roja cierra entrada a estacionamiento oscuro, con varios vehículos cubiertos con cartón en su parte trasera.
En Lambaré, el dueño de una playa de autos no está dispuesto a correr riesgos innecesarios. ¡Gomaespuma para todos los coches estacionados!

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Todas son ideas válidas, cuando el objetivo es no ver el camino desde esta perspectiva:

Parabrisas fracturado con grietas visibles, vista desde el interior del vehículo hacia automóviles detenidos en la calle.
Vista de un parabrisas destrozado desde el interior de un vehículo.

¿Y dónde está el granizo?

Las previsiones de tiempo severo se anunciaban en principio para la madrugada de este jueves. Y aunque hay una alerta meteorológica vigente, esto no ocurrió.

Por el momento, el anuncio oficial de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, además de ráfagas de viento moderadas a fuertes.

También existe probabilidad de caída de granizos, por lo que no se descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo.

Todo esto ocurriría en horas de la mañana.